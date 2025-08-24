Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/08/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 25/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/08/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm biến áp Chiêu Ứng. Đội quản lý điện Hải Châu Thay thế cáp vặn xoắn hiện trạng bằng cáp ngầm hạ áp M(3x25+1x16) và hoàn thiện đấu nối các kiệt 75 Lý Thái Tổ, 85 Lý Thái Tổ. (Phục vụ công tác Ngầm hóa đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ). 25/08/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Lý Thái Tổ 3. Đội quản lý điện Hải Châu Thay thế cáp vặn xoắn hiện trạng bằng cáp ngầm hạ áp M(3x25+1x16) và hoàn thiện đấu nối các kiệt 75 Lý Thái Tổ, 85 Lý Thái Tổ. (Phục vụ công tác Ngầm hóa đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ). 25/08/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Khu Đô Thi Trường Sa T2. Đội quản lý điện Hải Châu Cố định cáp vặn xoắn vào trụ trạm, lắp AB nhánh 400A và đấu nối sang tải nhánh thuộc hạ áp TBA KĐT Trường Sa T2 – 485LTR.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/08/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Nguyễn Khả Trạc. Đội quản lý điện Cẩm Lệ VSBD xử lý phát nhiệt sau AB nhánh tại TBA Nguyễn Khả Trạc-477HXU, kết hợp công tác phát quang hành lang tuyến ĐZTA thuộc nhánh rẽ TBA Nguyễn Khả Trạc-477HXU

Lịch cúp điện xã Bà Nà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/08/2025 từ 07h00 - 09h30 Mất điện trạm biến áp dự án Trang Trại Xanh. Đội quản lý điện Hòa Vang Thay công tơ định kỳ TBA Trang Trại Xanh-484HLI (VH 471HPH)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 25/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.