Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/07/2024 tại Đồng Tháp

25/07/2024 từ 08h00 - 17h00

Mất điện một phần phường An Lạc khu vực đoạn từ cầu Sở Thượng 2 dọc lộ dal đến cơ sở nuôi cá Ông Hùng. Một phần phường An Lạc khu vực đoạn từ trạm bơm Ấp Thị đến trạm bơm Ấp 5 Thường Lạc vàmột phần phường An Lạc khu vực đoạn từ trạm bơm Cây Gáo đến Ngã Tư Cây Đa, thành phố Hồng Ngự.

Điện lực thành phố Hồng Ngự

Tiến hành các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thử nghiệm trung, hạ áp