Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/6/2025 tại Bình Dương

24/6/2025 từ 07h00 - 17h00

Mất điện khu vực một phần đường E, đường C, đường 14, khu phố Nhị Đồng 2 -TTHC Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An.

Điện lực Dĩ An

Tiến hành các công việc thử nghiệm, sửa chữa và ​bảo dưỡng điện lưới trung, hạ áp