Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/10/2025 tại Quảng Ngãi

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 08h00 - 15h30 Mất điện trạm ĐMT ĐTXDTM Vũ Hải, NLMT Văn Ngói, NLMT Văn Ngói 2. Đội quản lý điện Đăk Hà Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMT Văn Ngói, TBA ĐMT Vũ Hải, TBA ĐMT Trung Kiên. 24/10/2025 từ 13h30 - 14h45 Mất điện trạm NLMT Nông Nghiệp xanh TG. Đội quản lý điện Đăk Hà Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA Nông Nghiệp Xanh TG. 24/10/2025 từ 15h00 - 17h00 Mất điện trạm NLMT Năng lượng xanh Kon Tum. Đội quản lý điện Đăk Hà Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA Nông Nghiệp Xanh TG.

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 00h00 - 13h00 Mất điện trạm cao su Hiệp Hưng, cao su Kon Đào và trạm Tdkd. Đội quản lý điện Đăk Tô Chèn cột dưới đường dây tại khoảng cột BT157-BT158 ĐZ 22kV nhánh rẽ đi thủy điện Kon Đào

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Đức Thạnh 4. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 01 vỏ tủ điện hạ thế composite kích thước (1400x1150x400)mm, kèm thanh cái có công suất nhỏ hơn 400kVA.Thay 01 bộ xà đỡ tủ điện hình II, cột BTLT TBA Đức Thạnh 4 24/10/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm thị trấn Mộ Đức 11, Đức Nhuận 7. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 01 vỏ tủ điện hạ thế composite kích thước (1400x1150x400)mm, kèm thanh cái có công suất nhỏ hơn 400kVA. Thay 04 cùm xà đỡ tủ điện hình II, cột BTLT TBA TT Mộ Đức 11. Thay 02 tăng đơ 2 đầu gai TĐ-M22 giữ máy biến áp bị mục rỉ bằng 02 TĐ-M22 mới.Thay buloon hệ xà trạm bị mục rỉ với số lượng: 07 bộ buloon M14x50, 13 bộ buloon 16x50, 04 bộ buloon 16x100, 04 bộ buloon 18x100, 04 bộ buloon 16x300, 08 bộ buloon 16x350.Thay 02 cùm xà đỡ sứ cột BTLT, 2 cùm xà giữ MBA cột BTLT, 4 cùm xà đỡ tủ điện cột BTLT TBA Đức Nhuận 7.

Lịch cúp điện xã Tư Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Nghĩa Hòa 3. Đội quản lý điện Tư Nghĩa Tách lèo tại cột 11 ĐD 0,4kV XT2 TBA Nghĩa Hòa 3, sang tải cho TBA Nghĩa Hòa 12 (XDM) 24/10/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Nghĩa Hiệp 9. Đội quản lý điện Tư Nghĩa Tách lèo tại cột 04 ĐD 0,4kV XT2 TBA Nghĩa Hiệp 9, sang tải cho TBA Nghĩa Hiệp 14 (XDM)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 24/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

