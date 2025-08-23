Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/08/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 24/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đồng Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/08/2025 từ 06h00 - 14h30 Mất điện trạm Đài Phát Thanh, Nguyễn Hữu Cảnh, Chu Văn An 2-CC, KĐT Phú Hải - T4, Bể bơi TH Quảng Bình, Kho Bạc tỉnh Quảng Bình, Sở Tài Chính, Royal, trung tâm tin học, dịch vụ công, Sở Kế Hoạch Đầu Tư, khu giặt à khách sạn Yoyal. Trạm văn phòng Tỉnh Ủy - T2, Quỹ Phát Triển Đất Quảng Bình, Thiên Đường, Ngân Hàng Nhà Nước. Đội quản lý điện Đồпg Hới - Dựng cột dưới tuyến tại M49-2/9A, đấu nối nhánh rẽ cấp điện TBA Trần Quốc Toản thuộc XT 477 DHO- Dựng thay cột 49-2/9 do bị nghiêng (dựng tại vị trí củ)- Lắp bộ chống rơi dây các vị trí đấu rẽ: 49-2/6, 49-2/2 (XDCB)

Lịch cúp điện phường Quảng Trị

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/08/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Hưng Đạo 1 - TXQT, Lý Thường Kiệt - TXQT, Phan Thành Chung - TXQT. Trạm Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trãi, Trần Quốc Toản. Đội quản lý điện Thành Cổ Công ty TNHH Châu Mỹ Phát lắp xà, đấu nối cáp ngầm tại VT15 và VT16 XT 472 TC Thành Cổ (Công trình: Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị, Hạng mục: Di dời hệ thống điện để GPMB đường Võ Văn Kiệt)

Lịch cúp điện xã Minh Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/08/2025 từ 06h30 - 16h00 Mất điện trạm Đồn 585. Đội quản lý điện Minh Hóa Đội QLĐ Minh Hóa (xử lý hành lang theo yêu cầu của UBND xã Kim Phú): Dựng 04 cột BTLT- 14m, chuyển dây, thu hồi cột cũ chuyển dây sang VT mới từ VT 267/118 đến VT 267/121*.

Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/08/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Động Sỏi, Hắc Hiền, Xóm Cát, An Hưng Thịnh 3, Iarael 2, PL1, Thành Cổ 2, Thịnh Phát 5. Đội quản lý điện Vĩnh Linh UBND xã Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp nâng dung lượng TBA ĐộngSỏi (S=250kVA)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 24/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điệnmới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.