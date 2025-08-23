Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/08/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 24/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Bình Định

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/08/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Bà Nghè, Phú Sơn 2, ĐMT Nhất Tây Sơn, ĐMT Nhị Tây Sơn, ĐMT Tam Tây Sơn, ĐMT Tứ Tây Sơn, E573, lâm sản xuất khẩu Nhơn Hòa, Mỏ Đá Sơn Triều, Xưởng bê tông ly tâm, Vĩnh Thịnh, Gỗ Hà Thanh, Gỗ Hà Thanh 2, Nguyễn Hoàng 2, Gỗ An Hòa, Thái Bảo, Đá Granite BĐ, XNCB Lâm Sản 2, Thuận Tín, Tiến Phước, Ánh Kim, Ánh Kim 2, gỗ An Nhơn, công ty Phú Sơn 2, công ty Phú Sơn, V-Green Huỳnh Kim, Hồng Quang 2, nhựa nóng Nhơn Hòa, QLSC Đường Bộ 2, Thành Hưng, Thanh Xuân. Đội quản lý điện An Nhơn Công ty TNHH XD Đức Huy Thay LBFCO bằng LBS-C, thay dây ĐZ 22KV, lắp xà kéo dây đấu nối ĐZ 22KV &TBA xây dựng mới Tại C84 và từ C84 đến C84/7 XT 477/ANH

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/08/2025 từ 06h30 - 16h00 Mất điện trạm biến áp E739, TĐC Bình An 1, An Hòa 5, An Hòa 3, ĐMT Gia Thịnh 1, Hoàng Giang 4, 879 Số 1, Hoàng Giang 6, Quí Bình An, Hoàng Giang. Đội quản lý điện Phú Tài Tổ QLKT_ĐLPT: Dựng cột chen, lắp xà, di dời TBA Quý Bình an ( xử lý mất an toàn theo yêu của UB xã)

Lịch cúp điện xã Phú Túc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/08/2025 từ 07h00 - 12h30 Mất điện trạm biến áp Buôn Luk, Buôn Mlá, Bình Minh, Thắng Lợi, Buôn Thêm, ủy ban xã Phú Cần. Đội quản lý điện Krông Pa Công ty Trường Thi: Đấu nối TBA Buôn Thêm 2 tại vị trí 478KPA/112; Di dời TBA Buôn Mlá từ vị trí 478KPA/91 đến vị trí 478KPA/92/5A, Đấu nối TBA Buôn Mlá 2 tại vị trí 478KPA/92/5B; Đấu nối TBA Thắng Lợi 2 tại vị trí 476KPA/103/11

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 24/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

