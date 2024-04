Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/04/2024 tại Cần Thơ

24/04/2024 từ 08h00 - 12h00

Mất điện các khu vực Hòa An A, Hòa Long, Tân Hòa, thuộc phường Thới An. Ấp Thới Hòa, Thới Hòa B, Thới Hòa C thuộc phường Thới Hòa, quận Ô Môn. Mất điện khu vực Thới Lợi thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn.

Điện lực Ô Môn

Triển khai các công việc thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa, hạ và trung áp