Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/6/2025 tại Vĩnh Long

23/6/2025 từ 13h00 - 17h00

Mất điện các hộ sử dụng điện thuộc Nhánh rẽ An Hậu, tuyến 473 Vũng Liêm, ấp An Hậu, xã Trung An, huyện Vũng Liêm.

Điện lực Vũng Liêm

Đầu tư xây dựng trung và hạ áp