Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/09/2024 tại Bình Dương

23/09/2024 từ 07h30 - 17h00

Mất điện dọc đường Giáo sứ Minh Đăng, khu vực Cầu gió Bay, khu phố Bình Thung 1, phường An Bình. Khu vực đường QL1K khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa. Đường Trần Hưng Đạo, khu vực Đường Đông Minh, phường Dĩ An. Khu vực đường Thống Nhất, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An.

Điện lực Dĩ An

Tiến hành các công việc sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm hệ thống điện trung và hạ áp