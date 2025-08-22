Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/08/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 23/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện phường Hương Trà
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
23/08/2025
từ 07h30 - 15h30
|Mất điện trạm Văn Tây 1, Văn Tây 5, Văn Tây 6, Tái Định Cư Ruộng Cà, Xăng Dầu Triệu An, thi công KCN Tứ Hạ, Hello Quốc tế Việt Nam 1, Sơn Tùng PVC, Nhà Điều hành Hello.
|Đội quản lý điện Hương Trà
|Thay dây, nắn tuyến từ VT 115/30 đến 115/45 XT 480 Huế 2 (XT 472 Huế 2 cũ)Thay MBA Văn Tây 5 từ 160kVA thành 250kVAThay FCO 472-7/115/51 rẽ Lâm Sơn bằng DCL, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây
Lịch cúp điện phường Thuận Hóa
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
23/08/2025
từ 06h00 - 12h00
|Mất điện trạm Nguyễn Thái Học.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Thay MBA Nguyễn Thái Học từ 400kVA lên 750kVA chống quá tải, đấu nối cấp điện khách hàng mới
23/08/2025
từ 07h00 - 09h00
|Mất điện trạm Viễn Thông Đa Phương Tiện MMC.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Thay TI định kỳ Viễn thông Huế
23/08/2025
từ 07h30 - 08h30
|Mất điện trạm Nguyễn Huệ 2.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Đấu nối công tơ cấp điện Công ty TNHH TM&DV H-THEKING
23/08/2025
từ 09h30 - 11h00
|Mất điện trạm Thủy Xuân 4.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Thay TI định kỳ Cty TNHH MTV Thực phẩm Huế
Lịch cúp điện xã Quảng Điền
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
23/08/2025
từ 07h45 - 16h00
|Mất điện trạm Quảng Ngạn 6.
|Đội quản lý điện Quảng Điền
|Thay dây hạ thế nhánh A TBA Quảng ngạn 6
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 23/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
