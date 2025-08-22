Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/08/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 23/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Văn Tây 1, Văn Tây 5, Văn Tây 6, Tái Định Cư Ruộng Cà, Xăng Dầu Triệu An, thi công KCN Tứ Hạ, Hello Quốc tế Việt Nam 1, Sơn Tùng PVC, Nhà Điều hành Hello. Đội quản lý điện Hương Trà Thay dây, nắn tuyến từ VT 115/30 đến 115/45 XT 480 Huế 2 (XT 472 Huế 2 cũ)Thay MBA Văn Tây 5 từ 160kVA thành 250kVAThay FCO 472-7/115/51 rẽ Lâm Sơn bằng DCL, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/08/2025 từ 06h00 - 12h00 Mất điện trạm Nguyễn Thái Học. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA Nguyễn Thái Học từ 400kVA lên 750kVA chống quá tải, đấu nối cấp điện khách hàng mới 23/08/2025 từ 07h00 - 09h00 Mất điện trạm Viễn Thông Đa Phương Tiện MMC. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay TI định kỳ Viễn thông Huế 23/08/2025 từ 07h30 - 08h30 Mất điện trạm Nguyễn Huệ 2. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Đấu nối công tơ cấp điện Công ty TNHH TM&DV H-THEKING 23/08/2025 từ 09h30 - 11h00 Mất điện trạm Thủy Xuân 4. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay TI định kỳ Cty TNHH MTV Thực phẩm Huế

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/08/2025 từ 07h45 - 16h00 Mất điện trạm Quảng Ngạn 6. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay dây hạ thế nhánh A TBA Quảng ngạn 6

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 23/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.