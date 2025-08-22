Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/08/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 23/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/08/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Cảnh sát cơ động. Đội quản lý điện Phú Tài Tổ QLKT_ĐLPT: Bấm thay đầu cốt 03FCO PĐ Cảnh Sát Cơ Động

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/08/2025 từ 07h45 - 10h45 Mất điện trạm biến áp ngân hàng ngoại thương Quy Nhơn. Đội quản lý điện Quy Nhơn QL-QN: Kiểm tra, vệ sinh TBA NH Ngoại Thương Tại cột 49/1 XT 481/QNH2 23/08/2025 từ 07h45 - 11h45 Mất điện nhánh rẽ 22kV trạm biến áp Tinggo 2 và trạm văn phòng Cảng Quy Nhơn. Đội quản lý điện Quy Nhơn Tổ QLKD: Thay định kỳ TI TBA VP Cảng Quy Nhơn Tại cột 3/1 XT 473/CQN 23/08/2025 từ 13h45 - 16h45 Mất điện trạm biến áp Bệnh viện Phong gia liễu Trung Uơng Quy Hòa 2. Đội quản lý điện Quy Nhơn Tổ QLKD: Thay định kỳ TI TBA Phong Da Liễu TW 2 Tại cột 61/22/1 XT 484/QNH2

Lịch cúp điện phường Bồng Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/08/2025 từ 07h50 - 09h40 Mất điện trạm biến áp Quang Trung 1. Đội quản lý điện Bồng Sơn Tổ QLKT BS: Thay ATM XT 2 TBA Quang Trung 1 Tại tủ điện 0,4kV TBA Quang Trung 1-XT 478 HNH

Lịch cúp điện xã Đức Cơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/08/2025 từ 06h00 - 16h00 Mất điện trạm biến áp Làng Grôn, Làng Grôn 2, Làng Grôn 3, Làng Grai, Đội 9 công ty 75, C14 công ty 75, C14 Số 2, Làng Gà, Làng Gà 2, Chư Ty 2, Chư Ty 3, Làng Lung, Làng Lung 2, Làng Lung 3, Làng Hrang, Làng Núc, Làng Ấp, Làng Ấp 2, Phan Đình Phùng, Dốc Đá, Tăng Bạt Hổ, Làng Tro Đen, Ủy Ban Ia Kriêng, Quang Trung, Siu Blẽh, Tăng Bạt Hổ 2, Dốc Đá 2, Dốc Đá 3, Kho Đạn, Tăng Bạt Hổ 4, Tro Đen 2, Làng Lung 4. Trạm biến áp NLMT Eicon, NLMT Eicon Solar, NLMT Đại Lộc, NLMT Tuy Phước. Trạm biến áp ngân hàng BIDV, Hoàng Văn Trọn. Đội quản lý điện Đức cơ Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai dựng cột, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thay dây, lắp dây chống sét tại khoảng cột 14 - 25 XT 473TC.DCO (XT 473DCO). Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai dựng cột, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thay dây, lắp dây chống sét tại khoảng cột 25 - 40 XT 473TC.DCO (XT 473DCO). Đội QLĐ Đức Cơ xử lý mất an toàn tại trụ 91/1B XT 473TC.DCO ((473DCO).

Lịch cúp điện xã Phù Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/08/2025 từ 07h40 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Xuân Bình (UB Mỹ Thành). Đội quản lý điện Phù Mỹ Tổ hotline 3. Tháo lèo ĐZ 22kV bằng PP hotline (phục vụ dựng cột, thay xà sứ). ĐZ 22kV tại C32 XT 472/MTH (tầng dưới XT 472-476/MTH)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 23/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

