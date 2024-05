Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/05/2024 tại Vĩnh Long

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/05/2024 từ 07h30 - 09h00 Mất điện trạm Hòa Long: ấp Hòa Long thuộc xã Mỹ An, huyện Mang Thít. Điện lực Mang Thít Tiến hành các công việc bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm trung và hạ áp

23/05/2024 từ 09h00 - 10h30 Mất điện trạm Hòa Long 1: ấp Hòa Long thuộc xã Mỹ An, huyện Mang Thít. Điện lực Mang Thít Tiến hành các công việc bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm trung và hạ áp

23/05/2024 từ 11h00 - 12h30 Mất điện Trạm An Hương 2B: ấp An Hương thuộc xã Mỹ An, huyện Mang Thít. Điện lực Mang Thít Tiến hành các công việc bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm trung và hạ áp

23/05/2024 từ 13h30 - 15h00 Mất điện Trạm An Mỹ Hương 1: ấp An Hương thuộc xã Mỹ An, huyện Mang Thít. Điện lực Mang Thít Tiến hành các công việc bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm trung và hạ áp