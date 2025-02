Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/02/2025 tại Đồng Tháp.

23/02/2025 từ 07h00 - 07h30

Mất điện khu công nghiệp C thuộc phường Tân Quy Đông. Khu công nghiệp C mở rộng thuộc xã Tân Khánh Đông. Kho Đông Lạnh Trường Giang, nhà máy Sa Giang (Tân Việt- mã khách hàng PB07020039029). Công Ty Usfeed khu công nghiệp A thuộc phường An Hòa. Đường Đê bao số 8, đường Phạm Hồng Thái, đường Ngô Quyền, đường Đoàn Thị Điểm thuộc phường Tân Quy Đông. Công ty trách nhiệm hữu hạn DTC Phù Sa thuộc phường Tân Quy Đông. Khu vực ngọn Ông Tổng thuộc xã Tân Khánh Đông.

Điện lực Sa Đéc

Thử nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lưới điện trung, hạ áp