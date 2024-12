Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/12/2024 tại An Giang.

22/12/2024 từ 07h30 - 17h00

Mất điện phường Nhơn Hưng, An Phú, phường Nhà Bàng (khu vực khóm Trà Sư, Hòa Thuận, chợ Nhà Bàng), xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng hướng từ Nhà Máy Thép đến Trường TH C An Cư) và phường Tịnh Biên (khu vực khóm Xuân Biên), thị xã Tịnh Biên.

Điện lực Tịnh Biên

Tiến hành công việc sửa chữa, thử nghiệm và bảo dưỡng hệ thống điện hạ áp, trung áp.