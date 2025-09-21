  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/09/2025 tại Quảng Ngãi

Cần biếtChủ Nhật, 21/09/2025 12:57:27 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 22/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/09/2025 tại Quảng Ngãi

Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/09/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 22/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/09/2025

từ 07h30 - 11h00

Mất điện trạm Phổ Quang 8.Đội quản lý điện Đức PhổThay Bulon, Guzon, Sứ, dây néo TK50 và các phụ kiện đi kèm đường dây hạ áp sau TBA Phổ Quang 8 - XT 473/MĐU

22/09/2025

từ 08h00 - 11h00

Mất điện trạm Phổ Vinh 1.Đội quản lý điện Đức PhổSơn vỏ MBA Phổ Vinh 1 - XT 477/ĐPH

22/09/2025

từ 13h30 - 17h00

Mất điện trạm Phổ Quang 9.Đội quản lý điện Đức PhổThay Bulon, Guzon, Sứ, dây néo TK50 và các phụ kiện đi kèm đường dây hạ áp sau TBA Phổ Quang 9 - XT 473/MĐU

22/09/2025

từ 14h00 - 17h00

Mất điện trạm Phổ Vinh 2.Đội quản lý điện Đức PhổSơn võ MBA Phổ Vinh 2 - XT 477/ĐPH

Lịch cúp điện phường Kon Tum

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/09/2025

từ 08h15 - 14h00

Mất điện trạm Ya Chim 4.Đội quản lý điện Thành phố Kon TumXNDV Điện lực Kon Tum thực hiện lắp đặt chụp đầu cột, tách lưới hạ thế tại trụ 09 sau TBA YaChim sang nhận điện TBA YaChim 4A xây dựng mới

22/09/2025

từ 09h00 - 16h00

Mất điện trạm Thôn 1 Kroong.Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện tách lưới hạ thế sau TBA Thôn 1 Kroong tại trụ 2D, đấu lưới tại trụ 4T sang nhận điện TBA Trường TH Nguyễn Tri Phương thuộc công trình xây dựng mới.

22/09/2025

từ 09h00 - 16h00

Mất điện trạm Kroong 2.Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện tách lưới hạ thế sau TBA Kroong 2 tại trụ 10D, đấu lưới tại trụ 14D sang nhận điện TBA Trường TH Nguyễn Tri Phương thuộc công trình xây dựng mới.

Lịch cúp điện xã Ba Tơ

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/09/2025

từ 05h00 - 17h00

Mất điện trạm Ba Chùa 3.Đội quản lý điện Ba TơThay dây dẫn đường dây hạ áp XT Đông TBA Ba Chùa 3

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/09/2025

từ 08h00 - 12h00

Mất điện trạm Kon Gu 2.Đội quản lý điện Đăk Hà

Nâng tủ điện TBA Kon Gu 2 đảm bảo an toàn theo kiến nghị cử tri.

22/09/2025

từ 08h00 - 16h00

Mất điện trạm Cầu Vồng, Cầu Vồng 2.Đội quản lý điện Đăk Hà

Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Lộc Phát thi công chuyển dây hạ thế sau TBA Cầu Vồng, sang đường dây trung thế xây dựng mới thuộc TBA Cầu Vồng 2, để thu hồi cột hạ thế cũ.

Đội QLĐ Đăk Hà chuyển công tơ khách hàng sang đường dây trung thế xây dựng mới.

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/09/2025

từ 08h30 - 10h00

Mất điện trạm Đập thủy lợi Đăk Rơn Ga.Đội quản lý điện Đăk TôĐội QLĐ Đăk Tô Thay TI định kỳ TBA Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga.

22/09/2025

từ 13h30 - 14h30

Mất điện trạm Trung Tâm Dạy nghề Đắk Tô.Đội quản lý điện Đăk TôĐội QLĐ Đăk Tô thay TI định kỳ TBA Trung Tâm Dạy nghề Đăk Tô.

22/09/2025

từ 15h00 - 16h30

Mất điện trạm cấp nước sinh hoạt thôn 3 Diên Bình.Đội quản lý điện Đăk TôĐội QLĐ Đăk Tô thay TI định kỳ TBA Cấp nước sinh hoạt xã Diên Bình

Lịch cúp điện xã Bờ Y

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/09/2025

từ 09h30 - 11h30

Mất điện trạm NLMT Hoang Gia.Đội quản lý điện Ngọc HồiTrung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMTMN Hoàng Gia

22/09/2025

từ 12h30 - 14h30

Mất điện trạm NLMT Thanh Ha.Đội quản lý điện Ngọc HồiTrung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMTMN Thanh Hà

22/09/2025

từ 14h40 - 16h40

Mất điện trạm NLMT Ngoc Huy.Đội quản lý điện Ngọc HồiTrung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMTMN Ngọc Huy

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 22/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn