Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/09/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 22/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Phổ Quang 8. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay Bulon, Guzon, Sứ, dây néo TK50 và các phụ kiện đi kèm đường dây hạ áp sau TBA Phổ Quang 8 - XT 473/MĐU 22/09/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Phổ Vinh 1. Đội quản lý điện Đức Phổ Sơn vỏ MBA Phổ Vinh 1 - XT 477/ĐPH 22/09/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Phổ Quang 9. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay Bulon, Guzon, Sứ, dây néo TK50 và các phụ kiện đi kèm đường dây hạ áp sau TBA Phổ Quang 9 - XT 473/MĐU 22/09/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm Phổ Vinh 2. Đội quản lý điện Đức Phổ Sơn võ MBA Phổ Vinh 2 - XT 477/ĐPH

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 08h15 - 14h00 Mất điện trạm Ya Chim 4. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện lắp đặt chụp đầu cột, tách lưới hạ thế tại trụ 09 sau TBA YaChim sang nhận điện TBA YaChim 4A xây dựng mới 22/09/2025 từ 09h00 - 16h00 Mất điện trạm Thôn 1 Kroong. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện tách lưới hạ thế sau TBA Thôn 1 Kroong tại trụ 2D, đấu lưới tại trụ 4T sang nhận điện TBA Trường TH Nguyễn Tri Phương thuộc công trình xây dựng mới. 22/09/2025 từ 09h00 - 16h00 Mất điện trạm Kroong 2. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện tách lưới hạ thế sau TBA Kroong 2 tại trụ 10D, đấu lưới tại trụ 14D sang nhận điện TBA Trường TH Nguyễn Tri Phương thuộc công trình xây dựng mới.

Lịch cúp điện xã Ba Tơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 05h00 - 17h00 Mất điện trạm Ba Chùa 3. Đội quản lý điện Ba Tơ Thay dây dẫn đường dây hạ áp XT Đông TBA Ba Chùa 3

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Kon Gu 2. Đội quản lý điện Đăk Hà Nâng tủ điện TBA Kon Gu 2 đảm bảo an toàn theo kiến nghị cử tri. 22/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Cầu Vồng, Cầu Vồng 2. Đội quản lý điện Đăk Hà Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Lộc Phát thi công chuyển dây hạ thế sau TBA Cầu Vồng, sang đường dây trung thế xây dựng mới thuộc TBA Cầu Vồng 2, để thu hồi cột hạ thế cũ. Đội QLĐ Đăk Hà chuyển công tơ khách hàng sang đường dây trung thế xây dựng mới.

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện trạm Đập thủy lợi Đăk Rơn Ga. Đội quản lý điện Đăk Tô Đội QLĐ Đăk Tô Thay TI định kỳ TBA Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga. 22/09/2025 từ 13h30 - 14h30 Mất điện trạm Trung Tâm Dạy nghề Đắk Tô. Đội quản lý điện Đăk Tô Đội QLĐ Đăk Tô thay TI định kỳ TBA Trung Tâm Dạy nghề Đăk Tô. 22/09/2025 từ 15h00 - 16h30 Mất điện trạm cấp nước sinh hoạt thôn 3 Diên Bình. Đội quản lý điện Đăk Tô Đội QLĐ Đăk Tô thay TI định kỳ TBA Cấp nước sinh hoạt xã Diên Bình

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm NLMT Hoang Gia. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMTMN Hoàng Gia 22/09/2025 từ 12h30 - 14h30 Mất điện trạm NLMT Thanh Ha. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMTMN Thanh Hà 22/09/2025 từ 14h40 - 16h40 Mất điện trạm NLMT Ngoc Huy. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMTMN Ngọc Huy

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 22/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

