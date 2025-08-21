Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 22/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Hương Thọ 6, Định Cư Hương Thọ, Chế biến gỗ Hương Thọ. Đội quản lý điện Hương Trà Đấu nối TBA Hòa An (250kVA XDM dưới tuyến) tại VT 66 ĐD 35kV Cư Chánh - Bình ĐiềnĐấu nối TBA MĐ Liên Bằng (630kVA TSKH) tại VT 65A DD 35kV Cư Chánh - Bình ĐiềnXử lý tồn tại DD trục chính Cư Chánh - Bình Điền

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 06h30 - 18h00 Mất điện trạm biến áp chiếu sáng Thủy Dương Thuận An 4, Thủy Vân 3, Thủy Vân 8. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp dây chống sét

Lịch cúp điện phường Phong Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm biến áp Đông Lái, Khúc Lý, Trạch Hữu, Khánh Mỹ, Gạch Phong Thu 2, Quế Lâm. Đội quản lý điện Phong Điền Dựng cột, lắp đặt LBS tại vị trí 41/28 XT 471 Phong Điền (vị trí FCO 471-7/41/28 Ưu Thượng cũ), dựng cột, lắp đặt DCL đơn pha vị trí 41/41 rẽ Đông Lái XT 471 Phong Điền, dựng cột pi BTLT-14, lắp đặt xà sứ và phụ kiện vị trí 41/46 XT 471 Phong Điền.Xử lý tiếp xúc Rec & DCL 471-7/41/10 Phò Trạch, xử lý tồn tại lưới điện trong phạm vi cắt điện.

Lịch cúp điện xã Phú Lộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h30 - 13h30 Mất điện trạm biến áp Đồng Đưng, Bắc Hà (BBNT), Công An Huyện Phú Lộc, Cơ Khí (BBNT), cơ sở T2 Phú Lộc (BBNT), Đông Lưu (BBNT), Hòa Mậu (BBNT), Khe Su (BBNT), Nhị Hồ 1 (BBNT), Nhị Hồ 2 (BBNT), Xóm Cồn 2 (BBNT), Trung An (BBNT), thị Trấn Phú Lộc (BBNT), Bạch Mã (BBNT), Xóm Cồn (BBNT), Village Bạch Mã, NK Đỗ Quyên, Nhà khách khách sạn Morin Bạch Mã, Chiếu Sáng Bạch Mã, Đông Lưu 2 (BBNT), Trung tâm Cứu Hộ Gấu (VQG Bạch Mã). Đội quản lý điện Phú Lộc Thay MBA Đồng Đưng từ 100kVA thành 180kVA cấp điện Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, chuyển TBA Thị Trấn Phú Lộc từ vị trí 60 đến vị trí 62 XT 471 TC Phú Lộc, xử lý phát nhiệt LBS 471-7A/68 Bắc Hà

Lịch cúp điện xã Phú Vang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 08h00 - 16h30 Mất điện trạm biến áp An Truyền, Định Cư Phú An 2, Định Cư Phú An, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 3, Truyền Nam, Triều Thuỷ, Đồng Miệu, TBA Phú Mỹ 8, TBA An Truyền 2, Triều Thủy 2, Đồng Miệu 2, Bơm An Truyền, Bơm Phú An, Nhà hàng Duyên Anh, thi công Trụ sở Công an Tỉnh, trạm bơm số 8. Đội quản lý điện Phú Vang Lắp DCS từ VT 01 đến VT 43A XT 479-481 Huế 4, thay LBS 478-7A/46/1 An Truyền thành RecloserThay cột các VT 46/55A, 46/56, 46/56A, 46/57, 46/57A XT 481 Huế 4;Kiểm tra bọc silicon VT 01 XT 479-481 Huế 4, nâng tủ hạ thế TBA Triều Thủy 2

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h45 - 16h45 Mất điện trạm biến áp Phò Nam. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay dây hạ thế nhánh A TBA Phò Nam

