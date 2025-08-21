Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 22/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm biến áp công viên Đông Hà. Đội quản lý điện Đông Hà Thay thế định kỳ HTĐĐ

Lịch cúp điện phường Đồпg Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Mỹ Cương 2, Dóc Truyền Tải, Trần Thủ Độ. Đội quản lý điện Đồпg Hới + Cty Thuận An: - Đấu nối 2 mạch 484/482 XD mới tại vị trí 61-2/15 XT 475 DHO (484 tầng trên, 482 tầng dưới), xữ lý tồn tại trên NR Mỹ Cương 2 từ vị trí 61 đến 61-2/15.- Đấu nối 2 mạch 484/482 XD mới tại vị trí 61 XT 475 DHO (484 tầng trên đi thẳng lên LBS475/3 Trần Thủ Độ, 482 tầng dưới đi về LBS475/46 Dốc Truyền Tải và LBS475/63 Phú Vinh)XNDV: - Chuyễn TBA Mỹ Cương 2 sang vị trí mới- Lắp đặt ddaaus nối hoàn thiện TBA Hà Huy Tập 3 tại vị trí 57

Lịch cúp điện xã Bố Trạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h00 - 16h30 Mất điện trạm biến áp Thanh Xuân, Thanh Xuân 2, Thanh Gianh, Thanh Vinh, Thanh Vinh 2, Thanh Khê 2, Thanh Khê 5, Cảng Gianh, Tích Mai, Cảng Cá 1, Cảng Cá 2, Thuận Lợi, Nguyễn Viết Trung, Trần Văn Tâm 2, Đức Hạnh, Việt Trung 3, Hà Linh. Trạm biến áp công ty cổ phần TS Năm Sao, DN DVTS Việt Trung, công ty TNHH TM Thanh Quang, công ty CPTS sông gianh Quảng Bình 2. Đội quản lý điện Bố Trạch Đội QLĐ Bố Trạch (SCL 2025):- Dựng cột, lắp xà sứ 12 VT từ VT 109 đến VT 127.* XN DVĐL QB (ĐTXD 2025): - Dựng cột sắt 12.1m, di dời TBA Thanh Gianh tại VT 124/4- Thay 04 cột BTLT-14m, thay xà, căng lại dây dẫn từ VT 124/4 đến VT 124/7

Lịch cúp điện xã Cam Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm biến áp TĐC thôn Bích Giang. Đội quản lý điện Cam Lộ UBND xã Hiếu Giang đề nghị cắt điện để xử lý hành lang; ĐSCN QTPC kết hợp tách, đấu Lèo hotline tại VT 148 về phía VT 148/1 XT 474CLO; Cty CP Mai Hoàng Gia kết hợp thi công Dự án KFW 3.2: kéo rải, căng dây và lắp đặt phụ kiện đường dây 22kV XDM từ cột VT 479E4_29 đến VT 479E4_36 22/08/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm biến áp Châu Hưng. Đội quản lý điện Cam Lộ UBND xã Hiếu Giang đề nghị cắt điện để xử lý hành lang; Cty CP Mai Hoàng Gia kết hợp thi công Dự án KFW 3.2: kéo rải, căng dây và lắp đặt phụ kiện đường dây 22kV XDM từ cột VT 479E4_29 đến VT 479E4_36

Lịch cúp điện xã ĐaKrông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 06h00 - 16h30 Mất điện trạm biến áp Hải Phúc. Đội quản lý điện ĐaKrông Thay thế, tháo lắp tủ điện, cáp tổng, ATM, phụ kiện TBA Hải Phúc (SCL 2025) 22/08/2025 từ 06h00 - 16h00 Mất điện trạm biến áp Văn Vận(Hải Quy). Đội quản lý điện ĐaKrông Thay thế, tháo lắp cầu chì, xà, tủ điện, cáp tổng, ATM, phụ kiện TBA Văn Vận (SCL 2025)

Lịch cúp điện xã Gio Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm biến áp Mai Xá, Ủy Ban Gio Mai. Đội quản lý điện Gio Linh - UBND xã Cửa Việt kiến nghị cắt điện để phát quang tuyến. Công ty CP TV&XD Hòa Hưng kết hợp dựng cột tại khoảng cột VT 128-1/2 đến VT 128-1/3 đấu nối ĐZ 22kV đi TBA Mai Đông (XDM) thuộc ĐZ 22kV XT 476 Quán Ngang (ĐTXD 2025) 22/08/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Thủy Bạn. Đội quản lý điện Gio Linh UBND xã Bến Hải kiến nghị cắt điện để phát quang tuyến. Đội QLĐ Gio Linh thay tủ hạ áp TBA Thủy Bạn (SCL 2025) 22/08/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Xóm Mới (BL1). Đội quản lý điện Gio Linh Thay tủ hạ áp TBA Xóm Mới (VT 7/1 XT 471 TC Gio Linh) (SCL 2025)

Lịch cúp điện xã Lệ Thủy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 06h00 - 16h00 Mất điện trạm biến áp TĐC Thạch Bàn. Đội quản lý điện Lệ Thủy Thay 01 cột LT-14m, 01 cột LT-16m; 04 bộ xà, 13 quả sứ đứng, 09 chuỗi cách điện và thay 0,24km dây AC-150 từ M63/68 đến M63/70 XT 471 Lệ Thủy (*) 22/08/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Lộc Thượng 2. Đội quản lý điện Lệ Thủy Thay tủ tụ bù tại TBA Lộc Thượng 2 XT 471 Lệ Thủy (*) 22/08/2025 từ 09h00 - 14h00 Mất điện trạm biến áp Lộc An 1. Đội quản lý điện Lệ Thủy Thay tủ tụ bù tại TBA Lộc An 1 XT 471 Lệ Thủy (*) 22/08/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Cam Liên 2. Đội quản lý điện Lệ Thủy Thay tủ tụ bù tại TBA Cam Liên 2 XT 471 Cam Liên (*)

Lịch cúp điện xã Minh Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm biến áp Bến Sú. Đội quản lý điện Minh Hóa Đội QLĐ Minh Hóa (SCL 2025): Thay xà FCO, xà sứ đỡ, xà đỡ MBA, FCO TBA Bến Sú tại VT 8*.

Lịch cúp điện xã Quảng Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 06h30 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Tiền Vinh, Tiền Vinh 2, Vinh Nhất 2, Mỹ Trung, Chiếu sáng 4 (đường tránh), Tự Dùng BT1. Đội quản lý điện Quảng Ninh - Công ty Hùng Thịnh (ĐTXD 2025):Di dời TBA Vinh Nhất 2 từ VT 59/1sang cột sắt tại VT 59+ Đấu nối, hoàn thiện TBA Phú LộcXDM tại VT76 22/08/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm biến áp Phú Ninh. Đội quản lý điện Quảng Ninh Sửa chữa TBA Phú Ninh (*)

Lịch cúp điện xã Quảng Trạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 06h30 - 16h30 Mất điện trạm biến áp Thọ Đơn 1, Đội quản lý điện Quảng Trạch Đội QLĐ Quảng Trạch (SCL 2025): Thay 02 vị trí cột đôi 14m tại VT 19/5, 19/6. Tháo lắp TBA Thọ Đơn 1 tại VT 19/6 (*). 22/08/2025 từ 07h00 - 12h30 Mất điện trạm biến áp Tiền Phong 3. Đội quản lý điện Quảng Trạch Công ty TNHH XD&PTNT QT: Nâng CS TBA Tiền Phong 3 6 từ 50Kva lên 100Kva (*). 22/08/2025 từ 07h15 - 10h30 Mất điện trạm biến áp Quảng Phong 6. Đội quản lý điện Quảng Trạch Đội QLĐQT: Xử lý thay khóa néo bị hỏng tại vị trí B-2 (*). 22/08/2025 từ 07h20 - 10h20 Mất điện trạm biến áp Quảng Trường 4. Đội quản lý điện Quảng Trạch Đội QLĐQT: Xử lý tiếp xúc thay khóa néo bể XTB (*) 22/08/2025 từ 08h15 - 12h00 Mất điện trạm biến áp Xóm Tuần - Ngư Hóa. Đội quản lý điện Quảng Trạch Đội QLĐQT (SCL 2025): Thay cáp liên lạc TBA Xóm Tuần (*). 22/08/2025 từ 13h45 - 17h30 Mất điện trạm biến áp Quảng Tân 3. Đội quản lý điện Quảng Trạch Đội QLĐQT: Hoàn trã lại máy TBA Cồn Sẽ 2 về TBA Quảng Tân 3 thuộc XT 471 Văn Hóa (*)

Lịch cúp điện xã Tuyên Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Bắc Sơn 3 T4, Bắc Sơn 5. Đội quản lý điện Tuyên Hóa Chuyển đường dây hạ thế, hệ thống công tơ qua lưới mới (*) 22/08/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm biến áp Bắc Sơn 3 T4. Đội quản lý điện Tuyên Hóa Chuyển đường dây hạ thế, hệ thống công tơ qua lưới mới (*)

Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 06h00 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Cầu Điện Tây. Đội quản lý điện Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Linh kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp lắp đặt xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA Trung Lập (S=250kVA) tại VT105/12 XT 472 Vĩnh Linh (ĐTXD 2025) 22/08/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Gia Lâm. Đội quản lý điện Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Linh kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp nâng dung lượng TBA Gia Lâm (S=250kVA, XT 478 Vĩnh Linh)(ĐTXD 2025)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 22/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.