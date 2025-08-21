  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2025 tại Khánh Hòa

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 22/08/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 22/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Cam Ranh

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/08/2025

từ 08h00 - 09h00

Mất điện trạm bệnh viện Cam Ranh.Đội quản lý điện Cam Ranh - Khánh SơnKiểm định bộ MOF vị trí 471TTCR_8/1

22/08/2025

từ 09h15 - 10h15

Mất điện trạm 0300342--|--Siêu thị Maximark.Đội quản lý điện Cam Ranh - Khánh SơnKiểm định bộ MOF vị trí 475TTCR_30-1/10

22/08/2025

từ 10h30 - 11h30

Mất điện trạm T.03B - (14) và 0300352--|--TT Thương Mại CR - Siêu thị Coopmark.Đội quản lý điện Cam Ranh - Khánh SơnKiểm định bộ MOF vị trí 471TTCR_13-1/7

22/08/2025

từ 14h00 - 15h00

Mất điện trạm công ty TNHH Mãi Tín và trạm công ty TNHH Thực Phẩm Yamato.Đội quản lý điện Cam Ranh - Khánh SơnKiểm định bộ MOF vị trí 471TTCR_41/42/2

22/08/2025

từ 15h15 - 16h30

Mất điện trạm công ty cổ phần Tiếp vận Khánh Hưng.Đội quản lý điện Cam Ranh - Khánh SơnKiểm định bộ MOF tại vị trí 471TTCR_41/61/2

Lịch cúp điện phường Ninh Hòa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/08/2025

từ 07h30 - 08h00

Mất điện trạm rác thải Hòn Rọ.Đội quản lý điện Ninh HòaThay định kỳ hệ thông đo đếm trạm T4479

22/08/2025

từ 07h30 - 10h00

Mất điện trạm PĐ Ninh Bình 6, 7 , 8, 9.Đội quản lý điện Ninh HòaXử lý tiếp xúc và đai khung rắc hạ áp tại các cột HA trạm T4821

22/08/2025

từ 07h30 - 11h30

Mất điện trạm Phú Hữu - Ninh Ích, 4216B Ninh Ích, 4216B_Phú Hữu. Trạm 4835B, E016_4216C_Phú Hữu Ninh Ích, Khatoco Ninh Ích, XN may khatoco Ninh Ích. Trạm tổng công ty Khánh Việt (trại cá Sấu), tổng công ty Khánh Việt. Trạm chi nhánh công TNHH TM-DV-SX CBTP Thành Công. Đội quản lý điện Ninh HòaXử lý tiếp xúc tại LBS 471NIHO_166/1; 166/12 Chuyển dời 03 FCO tại cột 471NIHO_166/8 sang lắp tại cột 471NIHO_166/13.Xử lý tiếp đầu cực MBA T4216

22/08/2025

từ 08h30 - 09h00

Mất điện trạm cơ Sở trồng tỏi Đinh Tấn Bửu.Đội quản lý điện Ninh HòaThay định kỳ hệ thống đo đếm trạm T8095

22/08/2025

từ 09h30 - 10h30

Mất điện trạm khách sạn Thanh Thanh. Đội quản lý điện Ninh HòaThay định kỳ hệ thống đo đếm trạm T8119

22/08/2025

từ 10h15 - 11h00

Mất điện trạm DNTN Hoàng Khang (Đông cát, Ninh Hải).Đội quản lý điện Ninh HòaThay định kỳ hệ thống đo đếm trạm T8123

Lịch cúp điện phường Nha Trang

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/08/2025

từ 07h00 - 15h00

Mất điện trạm T.71E - Bình Cang và trạm T.71F - Vĩnh Trung.Đội quản lý điện Trung tâm Nha TrangThi công cải tạo lưới điện hạ áp trạm T.71F

22/08/2025

từ 07h30 - 14h00

Mất điện trạm T.93D - Vĩnh Hiệp.Đội quản lý điện Trung tâm Nha TrangThi công cải tạo lưới điện hạ áp trạm T.93D

Lịch cúp điện xã Cam Lâm

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/08/2025

từ 07h00 - 11h00

Mất điện trạm G078B thị trấn Cam Đức.Đội quản lý điện Cam LâmXử lý tiếp xúc hạ áp, xử lý tiếp xúc HCD, phát quang lưới điện hạ áp TBA T.G078B

Lịch cúp điện xã Diên Khánh

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/08/2025

từ 07h00 - 16h00

Mất điện trạm 75 - Diên Thạnh. Trạm 131 - Diên Thạnh. Trạm 52C - Thị trấn Diên Khánh. Trạm 131B - Diên Thạnh. Trạm 570 - Cơ sở sản xuất nem chả Lan Chi.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhThay 07 vị trí cột trung áp dưới tuyến 477DKH từ vị trí 477DKH_17/2 đến 477DKH_17/9, lắp chụp đầu cột, thay xà, sứ và phục kiện, tháo lắp lại dây dẫn THA, san NRCT qua cột mới, thu hồi cột THA hiện hữu (CTXD25DKH0201)

22/08/2025

từ 07h30 - 08h20

Mất điện trạm 377 - Diên Lộc.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.377

22/08/2025

từ 08h30 - 09h20

Mất điện trạm 403 - Diên Lộc.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.403

22/08/2025

từ 09h30 - 10h20

Mất điện trạm 26C - Diên LộcĐội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.26C

22/08/2025

từ 10h30 - 11h20

Mất điện trạm 26 - Diên Lộc.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.26

22/08/2025

từ 13h00 - 13h50

Mất điện trạm 402 - Diên Lộc.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.402

22/08/2025

từ 14h00 - 14h50

Mất điện trạm 95 - Diên Lộc.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.95

22/08/2025

từ 15h00 - 15h50

Mất điện trạm 409 - Diên Lộc.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.409

22/08/2025

từ 16h00 - 16h50

Mất điện trạm 451 - Diên Lộc.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.451

Lịch cúp điện xã Thuận Nam

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/08/2025

từ 07h30 - 17h30

Mất điện trạm thương mại Đằng Phong, ĐĐ Cà Ná 6, ĐĐ Cà Ná 7, ĐĐ Cà Ná 9, ĐĐ Cà Ná 11, ĐĐ Cà Ná 13, Viettel 15, Royal Ninh Thuận, Viễn Thông Ninh Thuận 2, Viễn Thông Ninh Thuận 6.Đội quản lý điện Thuận NamThay đà, sứ

Lịch cúp điện xã Vĩnh Hải

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

22/08/2025

từ 07h30 - 08h15

Mất điện trạm T.28 - Lương Đắc Bằng - Vĩnh Hòa.Đội quản lý điện Vĩnh HảiThí nghiệm định kỳ trạm T.28

22/08/2025

từ 08h25 - 09h10

Mất điện trạm khu dân cư Nam Rù Rì.Đội quản lý điện Vĩnh Hải Thí nghiệm định kỳ trạm T.410

22/08/2025

từ 09h20 - 10h05

Mất điện trạm đèn đường QL1C đèo Rù Rì - Sở GTVT Khánh Hòa.Đội quản lý điện Vĩnh Hải Thí nghiệm định kỳ trạm T.14

22/08/2025

từ 10h15 - 11h00

Mất điện trạm 194C.Đội quản lý điện Vĩnh Hải Thí nghiệm định kỳ trạm T.194c

22/08/2025

từ 14h00 - 14h45

Mất điện trạm T.194_Nhà máy Z753 (Lộ Công cộng).Đội quản lý điện Vĩnh Hải Thí nghiệm định kỳ trạm T.194

22/08/2025

từ 14h55 - 15h40

Mất điện trạm đèn đường QL1C đèo Rù Rì-Sở GTVT Khánh Hòa.Đội quản lý điện Vĩnh Hải Thí nghiệm định kỳ trạm T.15

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 22/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
