Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 22/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Cam Ranh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện trạm bệnh viện Cam Ranh. Đội quản lý điện Cam Ranh - Khánh Sơn Kiểm định bộ MOF vị trí 471TTCR_8/1 22/08/2025 từ 09h15 - 10h15 Mất điện trạm 0300342--|--Siêu thị Maximark. Đội quản lý điện Cam Ranh - Khánh Sơn Kiểm định bộ MOF vị trí 475TTCR_30-1/10 22/08/2025 từ 10h30 - 11h30 Mất điện trạm T.03B - (14) và 0300352--|--TT Thương Mại CR - Siêu thị Coopmark. Đội quản lý điện Cam Ranh - Khánh Sơn Kiểm định bộ MOF vị trí 471TTCR_13-1/7 22/08/2025 từ 14h00 - 15h00 Mất điện trạm công ty TNHH Mãi Tín và trạm công ty TNHH Thực Phẩm Yamato. Đội quản lý điện Cam Ranh - Khánh Sơn Kiểm định bộ MOF vị trí 471TTCR_41/42/2 22/08/2025 từ 15h15 - 16h30 Mất điện trạm công ty cổ phần Tiếp vận Khánh Hưng. Đội quản lý điện Cam Ranh - Khánh Sơn Kiểm định bộ MOF tại vị trí 471TTCR_41/61/2

Lịch cúp điện phường Ninh Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h30 - 08h00 Mất điện trạm rác thải Hòn Rọ. Đội quản lý điện Ninh Hòa Thay định kỳ hệ thông đo đếm trạm T4479 22/08/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm PĐ Ninh Bình 6, 7 , 8, 9. Đội quản lý điện Ninh Hòa Xử lý tiếp xúc và đai khung rắc hạ áp tại các cột HA trạm T4821 22/08/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Phú Hữu - Ninh Ích, 4216B Ninh Ích, 4216B_Phú Hữu. Trạm 4835B, E016_4216C_Phú Hữu Ninh Ích, Khatoco Ninh Ích, XN may khatoco Ninh Ích. Trạm tổng công ty Khánh Việt (trại cá Sấu), tổng công ty Khánh Việt. Trạm chi nhánh công TNHH TM-DV-SX CBTP Thành Công. Đội quản lý điện Ninh Hòa Xử lý tiếp xúc tại LBS 471NIHO_166/1; 166/12 Chuyển dời 03 FCO tại cột 471NIHO_166/8 sang lắp tại cột 471NIHO_166/13.Xử lý tiếp đầu cực MBA T4216 22/08/2025 từ 08h30 - 09h00 Mất điện trạm cơ Sở trồng tỏi Đinh Tấn Bửu. Đội quản lý điện Ninh Hòa Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm T8095 22/08/2025 từ 09h30 - 10h30 Mất điện trạm khách sạn Thanh Thanh. Đội quản lý điện Ninh Hòa Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm T8119 22/08/2025 từ 10h15 - 11h00 Mất điện trạm DNTN Hoàng Khang (Đông cát, Ninh Hải). Đội quản lý điện Ninh Hòa Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm T8123

Lịch cúp điện phường Nha Trang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm T.71E - Bình Cang và trạm T.71F - Vĩnh Trung. Đội quản lý điện Trung tâm Nha Trang Thi công cải tạo lưới điện hạ áp trạm T.71F 22/08/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm T.93D - Vĩnh Hiệp. Đội quản lý điện Trung tâm Nha Trang Thi công cải tạo lưới điện hạ áp trạm T.93D

Lịch cúp điện xã Cam Lâm

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm G078B thị trấn Cam Đức. Đội quản lý điện Cam Lâm Xử lý tiếp xúc hạ áp, xử lý tiếp xúc HCD, phát quang lưới điện hạ áp TBA T.G078B

Lịch cúp điện xã Diên Khánh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện trạm 75 - Diên Thạnh. Trạm 131 - Diên Thạnh. Trạm 52C - Thị trấn Diên Khánh. Trạm 131B - Diên Thạnh. Trạm 570 - Cơ sở sản xuất nem chả Lan Chi. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh Thay 07 vị trí cột trung áp dưới tuyến 477DKH từ vị trí 477DKH_17/2 đến 477DKH_17/9, lắp chụp đầu cột, thay xà, sứ và phục kiện, tháo lắp lại dây dẫn THA, san NRCT qua cột mới, thu hồi cột THA hiện hữu (CTXD25DKH0201) 22/08/2025 từ 07h30 - 08h20 Mất điện trạm 377 - Diên Lộc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.377 22/08/2025 từ 08h30 - 09h20 Mất điện trạm 403 - Diên Lộc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.403 22/08/2025 từ 09h30 - 10h20 Mất điện trạm 26C - Diên Lộc Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.26C 22/08/2025 từ 10h30 - 11h20 Mất điện trạm 26 - Diên Lộc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.26 22/08/2025 từ 13h00 - 13h50 Mất điện trạm 402 - Diên Lộc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.402 22/08/2025 từ 14h00 - 14h50 Mất điện trạm 95 - Diên Lộc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.95 22/08/2025 từ 15h00 - 15h50 Mất điện trạm 409 - Diên Lộc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.409 22/08/2025 từ 16h00 - 16h50 Mất điện trạm 451 - Diên Lộc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.451

Lịch cúp điện xã Thuận Nam

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện trạm thương mại Đằng Phong, ĐĐ Cà Ná 6, ĐĐ Cà Ná 7, ĐĐ Cà Ná 9, ĐĐ Cà Ná 11, ĐĐ Cà Ná 13, Viettel 15, Royal Ninh Thuận, Viễn Thông Ninh Thuận 2, Viễn Thông Ninh Thuận 6. Đội quản lý điện Thuận Nam Thay đà, sứ

Lịch cúp điện xã Vĩnh Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/08/2025 từ 07h30 - 08h15 Mất điện trạm T.28 - Lương Đắc Bằng - Vĩnh Hòa. Đội quản lý điện Vĩnh Hải Thí nghiệm định kỳ trạm T.28 22/08/2025 từ 08h25 - 09h10 Mất điện trạm khu dân cư Nam Rù Rì. Đội quản lý điện Vĩnh Hải Thí nghiệm định kỳ trạm T.410 22/08/2025 từ 09h20 - 10h05 Mất điện trạm đèn đường QL1C đèo Rù Rì - Sở GTVT Khánh Hòa. Đội quản lý điện Vĩnh Hải Thí nghiệm định kỳ trạm T.14 22/08/2025 từ 10h15 - 11h00 Mất điện trạm 194C. Đội quản lý điện Vĩnh Hải Thí nghiệm định kỳ trạm T.194c 22/08/2025 từ 14h00 - 14h45 Mất điện trạm T.194_Nhà máy Z753 (Lộ Công cộng). Đội quản lý điện Vĩnh Hải Thí nghiệm định kỳ trạm T.194 22/08/2025 từ 14h55 - 15h40 Mất điện trạm đèn đường QL1C đèo Rù Rì-Sở GTVT Khánh Hòa. Đội quản lý điện Vĩnh Hải Thí nghiệm định kỳ trạm T.15

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 22/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.