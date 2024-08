Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2024 tại Kiên Giang

22/08/2024 từ 06h00 - 18h00

Mất điện một phần khu phố Lò Bom, Ngã Ba, Cư Xá, thị trấn Kiên Lương. Mất điện toàn bộ xã Bình Trị trừ một phần ấp Sông Chinh, một phần ấp Bình Đông thuộc xã Bình An. Mất điện một phần khu phố Xà Ngách, khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương. Mất điện toàn bộ xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải, xã Bình An, một phần xã Bình Trị, một phần thị trấn Kiên Lương. Mất điện toàn bộ xã Bình An, xã Sơn Hải, xã Hòn Nghệ, một phần thị trấn Kiên Lương. Mất điện một phần khu phố Tám Thước, Xà Ngách, Hòa Lập, Kiên Tân, thị trấn Kiên Lương.

Điện lực Kiên Lương

Bảo trì và sửa chữa lưới điện