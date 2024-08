Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2024 tại Bến Tre

22/08/2024 từ 07h30 - 17h00

Mất điện ấp 6 thuộc xã An Ngãi Trung. Ấp Cây Dầu thuộc xã Mỹ Chánh. Khu phố An Thuận, thị trấn Tiệm Tôm. Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Nhân xã An Đức. Khách hàng CN DNTN XD Quí Minh Trí, Thị Trấn Ba Tri. Khách hàng Nuôi tôm Võ Văn Thuận xã An Hòa Tây. Khách hàng Nuôi Tôm Phan Văn Nhỏ xã Bảo Thạnh.

Điện lực Ba Tri

Triển khai công việc sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm trung và hạ áp