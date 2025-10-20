Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/10/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại tỉnh Khánh Hòa ngày 21/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đô Vinh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/10/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Ngô Quyền R1. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện: Thu hồi đường dây hạ áp LV ABC 4x120mm2 từ trụ Ngô Quyền R1/B04 đến trụ Ngô Quyền R1/B08 21/10/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Đạo Long 3. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện: Thi công kéo thêm một lộ cáp hạ thế LV-ABC 4x120mm2 từ trụ trạm biến áp Đạo Long 3 đến trụ Đạo Long 3/B04

Lịch cúp điện phường Ninh Chử

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/10/2025 từ 07h30 - 18h00 Mất điện trạm Cà Đú 4. Đội quản lý điện Ninh Hải Sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Ninh Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/10/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Mông Nhuận. Đội quản lý điện Ninh Phước Sang dây hạ áp trạm biến áp Mông Nhuận từ trụ hạ áp qua trụ trung áp và thu hồi trụ hạ áp (SCTX)

Lịch cúp điện xã Ninh Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/10/2025 từ 07h50 - 17h00 Mất điện trạm Phước Tân 8. Đội quản lý điện Ninh Sơn Phát quang, vệ sinh bảo trì lèo và đầu nhánh dây khách hàng lưới điện hạ áp (SCTX)

Lịch cúp điện xã Thuận Nam

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/10/2025 từ 08h15 - 09h30 Mất điện trạm NĐ Hưng Châu 2. Đội quản lý điện Thuận Nam Thay công tơ 21/10/2025 từ 09h45 - 11h00 Mất điện trạm Cà Ná 11. Đội quản lý điện Thuận Nam Thay công tơ 21/10/2025 từ 13h30 - 14h45 Mất điện trạm du lịch Hải Yến. Đội quản lý điện Thuận Nam Thay công tơ 21/10/2025 từ 14h50 - 16h10 Mất điện trạm Lê Thẩm Oanh. Đội quản lý điện Thuận Nam Thay công tơ

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 20/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.