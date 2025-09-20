Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/09/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 21/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện phường Quy Nhơn Bắc
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
20/09/2025
từ 05h00 - 17h00
|Mất điện trạm Tân Vinh, Nam Tăng, Cầu Trắng, Suối Bụt, Trạm Xá, Mẫu Giáo, ĐMT Thành Phú 1, ĐMT Thành Hiệp, ĐMT Nhung Linh, ĐMT Thiên Nhật Minh, Canh Hiển, Canh Hiển 2, Tân Quang, Canh Hiển 3, Hiển Đông, Hào Hưng Phát, Chiếu sáng Tân Vinh, Chiếu sáng Canh Hiển, Gạch Hà Linh, Gạch Vân Canh, Hoàng Yến, Gỗ Bảo Trân.
|Đội quản lý điện Phú Tài
|Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bình Định: Dựng cột, lắp xà, phụ kiện, thay và hãm đường dây 22kV khoảng cột C64-74 XT 479/VCA
Lịch cúp điện xã Phù Cát
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
20/09/2025
từ 07h30 - 13h30
|Mất điện trạm Lê Hoàn, Phú Kim, Chánh Liêm, Tái định cư Nhơn Thành, NM Xỉ Titan Cát Nhơn, TD 31-400, TD32-630, Xử lý chất thải Hậu Sanh, Mỏ đá Cát Nhơn 2, NM chế biến gỗ Phù Cát 1, NM chế biến gỗ Phù Cát 2.
|Đội quản lý điện Phù Cát
|XNLĐCT: Xử lý đường dây, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn vận hành đường dây 35kV XT 372PCA
20/09/2025
từ 13h30 - 15h30
|Mất điên trạm Chánh Liêm, tái định cư Nhơn Thành, NM Xỉ Titan Cát Nhơn, TD 31-400, TD32-630, Xử lý chất thải Hậu Sanh, Mỏ đá Cát Nhơn 2, NM chế biến gỗ Phù Cát 1, NM chế biến gỗ Phù Cát 2.
|Đội quản lý điện Phù Cát
|QLCN Dựng giàn giáo, bọc cách điện đường dây 35kV Khoảng cột 71 đến cột 72 - XT 372/PCA
Lịch cúp điện xã Tây Sơn
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
20/09/2025
từ 09h45 - 11h15
|Mất điện trạm Siêu Thị VINATEX Tây Sơn.
|Đội quản lý điện Phú Phong
|Tổ QLKD- Đội QLĐ Phú PhongĐấu nối công tơ 3 pha khách hàng vào bussing MBA (Phát triển mới KH 3 pha) tại TBA Siêu Thị Vinatex (C21/2)-XT 474/TSO
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 21/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.
Bình luận