Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/08/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 21/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kom Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm Hàm Nghi. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội SCĐN PC Quảng Ngãi 2 thực hiện tháo đấu lèo ĐD 22kV xuống ngàm trên FCO TBA Hàm Nghi để Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện thay MBA 250kVA 22/0,4kV bằng MBA 250kVA 22/0,4kV tại TBA Hàm Nghi thuộc dự án thay thế MBA không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tỉnh Kon Tum năm 2025 21/08/2025 từ 08h15 - 15h30 Mất điện trạm Hòa Bình 6. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội SCĐN PC Quảng Ngãi 2 thực hiện tháo đấu lèo ĐD 22kV xuống ngàm trên FCO TBA Hòa Bình 6 để Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện thay MBA 100kVA 22/0,4kV bằng MBA 100kVA 22/0,4kV tại TBA Hòa Bình 6 thuộc dự án thay thế MBA không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tỉnh Kon Tum năm 2025

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 07h30 - 09h00 Mất điện trạm thị trấn Đức Phổ 6. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM tại TBA TT Đức Phổ 6 - XT 477/ĐPH. Thay thế TI tại TBA TT Đức Phổ 6 - XT 477/ĐPH 21/08/2025 từ 09h30 - 11h00 Mất điện trạm thị trấn Đức Phổ 11. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM tại TBA TT Đức Phổ 21 - XT 477/ĐPH. Thay thế TI tại TBA TT Đức Phổ 21 - XT 477/ĐPH 21/08/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Phổ Ninh 20. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Ninh 20 - XT 477/ĐPH 21/08/2025 từ 16h30 - 17h30 Mất điện trạm Phổ Phong 22. Đội quản lý điện Đức Phổ Đấu lại lèo tại cột 02 ĐD 22kV Trục chính XT 478/MĐU

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Sơn Trung 1. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay 1,41km dây 3AV-50 thành dây LV ABC 3x50 và phụ kiện kèm theo Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Trung 1 21/08/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Sơn Kỳ 1. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay 1,54km 2AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 3x70 và phụ kiện kèm theo Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Kỳ 1 21/08/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Sơn Hải 3. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay sứ chuỗii Polymer tại cột 118/15/3, bổ sung néo tại cột 118/15 bị cong nghiên (không đảm bảo vận hành) sau NR Sơn Hải 3 - XT 471 T2.SHA;Thay TI tại TBA Sơn Hải 3

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 07h30 - 15h00 Mất điện trạm Đức Chánh 16, Đức Chánh 20, nuôi tôm Đức Chánh 1, nuôi tôm Đức Chánh 3A, nuôi tôm Đức Chánh 3B, nuôi Tôm Đức Thắng, nước sạch Đức Chánh. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 03 km dây dẫn XLPE 70mm2 , phụ kiện đường dây từ cột 96/95 đến 96/110 đường dây 22kV sau NR NT Đức Chánh XT 478/TNG

Lịch cúp điện xã Kon PLông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm khu dân cư Phía Bắc 1. Đội quản lý điện Kon PLong Đội quản lý Điện Kon Plong vệ sinh tu bổ TBA thay thế CSV sau TNĐK 21/08/2025 từ 10h00 - 12h00 Mất điện trạm Chợ Kon Plong. Đội quản lý điện Kon PLong Đội quản lý Điện Kon Plong vệ sinh tu bổ TBA thay thế CSV sau TNĐK

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Ngô Trang 3. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội SCĐN lưới điện tháo, đấu lèo tại TBA Ngô Trang 3. Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn thay MBA Ngô Trang 3 (CT: HTL Nam Đăk Hà năm 2025). 21/08/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm T7 Đăk La. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội SCĐN lưới điện tháo, đấu lèo tại TBA T7 Đăk La. Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn thay MBA T7 Đăk La (CT: HTL Nam Đăk Hà năm 2025).

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Prông Mẹt 1. Đội quản lý điện Đăk Glei Đội QLĐ Đăk Glei thay cầu dao hộp bằng tủ điện (trọn bộ) 21/08/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Hồng Phát-Thuỷ điện-400kVA. Đội quản lý điện Đăk Glei Công ty Cổ phần đầu tư NLĐ Kon Tum cắt điện để nâng dung lượng trạm biến áp từ 400kVA-22/0,4kV lên 560kVA-22/0,4kV

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h00 - 09h30 Mất điện trạm Bình Minh 3. Đội quản lý điện Bình Sơn Chuyển dây hạ thế 0,4KV tại cột I/14 sau TBA Bình Minh 3 qua cột hạ áp XDM, đấu nối đường dây hạ áp XDM tại cột I/14 XDM sau TBA Bình Minh 3 và thu hồi cột hạ áp I/14 sau TBA Bình Minh 3. Vệ sinh bảo dưỡng TBA

Lịch cúp điện xã Ba Tơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện trạm Ba Vì 1. Đội quản lý điện Ba Tơ Thay hệ đo đếm TBA Ba Vì 1 21/08/2025 từ 09h30 - 10h30 Mất điện trạm Ba Vì 8. Đội quản lý điện Ba Tơ Thay hệ đo đếm TBA Ba Vì 8

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 21/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.