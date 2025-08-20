Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/08/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 21/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm đội xe công ty XL Điện 3. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng vận hành MBA tại TBA Đội xe XL điện 3- 474CDO - 400kVA (MBA Shihlin). Công trình theo yêu cầu của nhà cấp hàng. 21/08/2025 từ 09h30 - 12h00 Mất điện trạm Cầu Đường 525. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng vận hành MBA tại TBA Cầu Đường 525 - 400kVA (MBA Shihlin). Công trình theo yêu cầu của nhà cấp hàng. 21/08/2025 từ 13h00 - 15h00 Mất điện trạm trung tâm văn hóa Quận Cẩm Lệ. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng vận hành MBA tại TBA TTVH quận Cẩm Lệ - 475CDO - 400kVA (MBA Shihlin). Công trình theo yêu cầu của nhà cấp hàng. 21/08/2025 từ 15h00 - 17h30 Mất điện trạm Hoà Cầm 1. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng vận hành MBA tại TBA Hòa Cầm 1 -400kVA (MBA Shihlin). Công trình theo yêu cầu của nhà cấp hàng.

Lịch cúp điện phường Điện Bàn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 06h30 - 09h15 Mất điện trạm Việt Long. Đội quản lý điện Điện Bàn ĐQLĐ Điện Bàn Thay TI định kỳ tại tủ điện TBA Việt Long XT 479ĐBA 21/08/2025 từ 09h15 - 11h00 Mất điện trạm CCN Trảng Nhật 1. Đội quản lý điện Điện Bàn ĐQLĐ Điện Bàn Thay TI định kỳ tại tủ điện TBA CCN Trảng Nhật 1 XT 479ĐBA

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Hồ Nguyên Trừng 2. Đội quản lý điện Hải Châu Thay tủ điện trạm TBA Hồ Nguyên Trừng 2. (SCL 2025)

Lịch cúp điện phường Liên Chiểu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 06h30 - 10h30 Mất điện trạm Phan Văn Đạt T2, Nguyễn Trãi 4, Nguyễn Trãi 2, Ký Túc Xá T2, Ký Túc Xá Phía Tây. Đội quản lý điện Liên Chiểu Đấu lèo từ tầng trên 481HKH2 xuống tầng dưới 479HKH2 tại cột 68/1 - 479HKH2.Chuyển tải sau công tác: NR KTX phía Tây T1 - 479HKH2 sang nhận điện 481HKH2 đến LBS 479-7HKH2/68 Nguyễn Lương Bằng ở vị trí cắt 21/08/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Hòa An 1. Đội quản lý điện Liên Chiểu Thay AB tổng TBA Hòa An 1 - 474XHA 21/08/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Đinh Liệt. Đội quản lý điện Liên Chiểu Xử lý phát nhiệt AB tổng TBA Đinh Liệt - 479XHA

Lịch cúp điện phường Sơn Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện trạm công ty Hòa Bình. Đội quản lý điện Sơn Trà Thử nghiệm, kiểm định, vệ sinh bảo dưỡng RMU, TBA Hòa Bình Green đz 480 ADO 21/08/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện trạm Đông Trà 5. Đội quản lý điện Sơn Trà Chuyển nấc phân áp từ nấc 1/5 lên nấc 2/5 TBA Đông Trà 5 đz 475 NHSKéo dây CVX, chuyển đấu nối công tơ từ dây cũ sang dây mới TBA Đông Trà 5 đz 475 NHS(Xử lý điện áp thấp) 21/08/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Hồ Nghinh T5. Đội quản lý điện Sơn Trà Chuyển đấu nối, san tải hạ áp TBA Hồ Nghinh T5 đz 473 ADO qua TBA Nguyễn Cao Luyện đz 473 ADO XDM

Lịch cúp điện xã Duy Xuyên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 05h00 - 11h00 Mất điện trạm thôn 8 Duy Hòa. Đội quản lý điện Duy Xuyên Công ty TNHH MTV vận tải và Xây lắp Bảo Quang công tác nâng dung lượng MBA và thay thế các thiết bị đi kèm TBA Thôn 8 Duy Hòa XT 472TG. DHO- ĐQLĐ Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX ĐZ 22 kV nhánh rẽ Thôn 8 Duy Hòa XT 472TG.DHO. Sau công tác Khóa F79 MC Duy Hòa để đóng điện* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới 21/08/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Duy Hòa 4. Đội quản lý điện Duy Xuyên Công ty TNHH MTV vận tải và Xây lắp Bảo Quang công tác nâng dung lượng MBA và thay thế các thiết bị đi kèm TBA Duy Hòa 4 XT472TG.DHO * Sau công tác: Khóa F79 MC 472TG.DHO để đóng điện* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới

Lịch cúp điện xã Đại Lộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 06h00 - 11h30 Mất điện trạm Cẩm Lý. Đội quản lý điện Đại Lộc Công ty xây lắp Bảo Quang: Thay VTTB, MBA, cải tạo dây tiếp TLV đo dòng rò tại TBA Cẩm Lý-XT478ĐLO (MBA xuống cấp Bắc Qnam 2025)* Sau công tác: Kiểm tra F79 MC 478ĐLO đang khóa để đóng điện* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới

Lịch cúp điện xã Đông Giang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 05h30 - 11h15 Mất điện trạm BaLiêng, Xã Ba 3, Thôn 5, Thôn 6, Xã Ba 7, Đa Nghi, UB Xã Tư, Làng Láy, Nà Hoa, Láy 2, Võ Thị Mơ. Đội quản lý điện Đông Giang Công ty TNHH TV và XL Nhật Ánh Vinh thi công rãi căng dây hạ thế, đấu nối cáp XT TBA Ba Liêng XT 472TG.HIE thuộc công trình: Hoàn thiện chống quá tải lưới diện trung hạ thế và TBA khu vực Điện lực Đông Giang năm 2025

Lịch cúp điện xã Hòa Vang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h30 - 15h00 Mất điện trạm Golf Bà Nà T2 T3. Đội quản lý điện Hòa Vang Kiểm định định kỳ biến dòng đo đếm điện năng Trạm RMU 1 -Golf Bà Nà – XT 475HKH2

Lịch cúp điện xã Núi Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Tam Mỹ Tây 3. Đội quản lý điện Núi Thành Công ty TNHH MTV XLĐ Nhân Thịnh đăng ký: Dựng trụ, thu hồi trụ không sử dụng, sang dây hạ thế, dây chiếu sáng, đồng hồ qua trụ mới tại trụ C-2 đến trụ C-6 đz hạ thế thuộc TBA Tam Mỹ Tây 3 XT 485 KHA 21/08/2025 từ 07h00 - 13h00 Mất điện trạm Tam Sơn 4. Đội quản lý điện Núi Thành ĐQLĐ Núi Thành bảo dưỡng MBA, thay tủ điện hạ thế thuộc TBA Tam Sơn 4 XT 471TAN 21/08/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Thuận Yên Tây. Đội quản lý điện Núi Thành ĐQLĐ Núi Thành bảo dưỡng MBA, SCTX thay tủ điện hạ thế thuộc TBA Thuận Yên Tây XT 471TAN

Lịch cúp điện xã Tiên Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 05h00 - 11h30 Mất điện trạm Tiên Lộc 6. Đội quản lý điện Tiên Phước ĐQLĐ Tiên Phước: Thay MBA sự cố sau bảo hành tại TBA Tiên Lộc 6 XT472TG.TPH

Lịch cúp điện xã Thăng Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 05h00 - 11h00 Mất điện trạm Tịnh Yên. Đội quản lý điện Thăng Bình ĐQLĐ Thăng Bình đăng ký (SCTX) tách TLV, thu hồi xà tại TBA, phối hợp Công ty TNHH XL&TM 79 Quảng Nam di dời trụ hạ thế sau TBA Tịnh Yên vướng đường giao thông

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 21/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.