Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/08/2025 tại Cà Mau

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 21/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Tân Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện một phần đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW. Đội quản lý điện Tân Thành. Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện phường Lý Văn Lâm

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện một phần khu dân cư Tài Lộc, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW. Đội quản lý điện Tân Thành. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường An Xuyên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện nội bộ công ty TNHH TM & DV Triều Thâm đường Ngô Quyền, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.56MW. Đội quản lý điện Tân Thành. Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp 21/08/2025 từ 13h00 - 14h00 Mất điện một phần đường Bà Đệ, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW. Đội quản lý điện Tân Thành. Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện phường Bạc Liêu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 06h00 - 16h30 Mất điện khóm Trà Kha, phường Bạc Liêu. Đội quản lý điện Bạc Liêu Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Đá Bạc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 09h00 - 15h30 Mất điện ấp 5, ấp Mũi Tràm B, ấp Kinh Dớn, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Đội quản lý điện Trần Văn Thời Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Nguyễn Phích

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h00 - 19h00 Mất điện nội bộ trạm khách hàng NPK. Công suất giảm: 5 Mw. Đội quản lý điện Nguyễn Phích Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Phan Ngọc Hiển

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện một phần ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển. Đội quản lý điện Phan Ngọc Hiển Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Đất Mũi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện một phần ấp Cây Me, ấp Nguyễn Quyền, ấp So Đũa, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Đội quản lý điện Phan Ngọc Hiển Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Phong Thạnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 06h30 - 12h00 Mất điện ấp 3, 4, 6, Kinh Lớn, Khúc Tréo B thuộc xã Phong Thạnh. Đội quản lý điện Giá Rai Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Vĩnh Lợi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 06h30 - 14h30 Mất điện ấp Cái Dầy, Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi. Đội quản lý điện Vĩnh Lợi Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp 21/08/2025 từ 08h30 - 12h30 Mất điện ấp Thông Lưu A, Thông Lưu B thuộc xã Vĩnh Lợi. Đội quản lý điện Vĩnh Lợi Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Châu Thới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 06h30 - 14h30 Mất điện ấp Xóm Lớn thuộc xã Châu Thới. Đội quản lý điện Vĩnh Lợi Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Vĩnh Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 06h00 - 13h30 Mất điện ấp Bình Tốt, Bình Hổ thuộc xã Vĩnh Phước. Đội quản lý điện Phước Long Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Ninh Thạnh Lợi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 05h30 - 16h30 Mất điện ấp Ninh Thạnh Tây, Chòm Cao, Xẻo Dừng, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau. Đội quản lý điện Hồng Dân Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 21/08/2025 từ 06h30 - 12h00 Mất điện ấp Cây Mét, Cai Giảng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau. Đội quản lý điện Hồng Dân Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp 21/08/2025 từ 12h00 - 16h00 Mất điện ấp Cây Mét, Cai Giảng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau. Đội quản lý điện Hồng Dân Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Đông Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 06h30 - 16h30 Mất điện ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền thuộc xã Đông Hải. Đội quản lý điện Đông Hải Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã An Trạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/08/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện ấp 1, Quyết Chiến thuộc xã An Trạch. Đội quản lý điện Đông Hải Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Cà Mau ngày 21/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch mất điện mới nhất và chính xác tại Cà Mau để khán giả tiện theo dõi.