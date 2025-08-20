  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/08/2025 tại Cà Mau

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 21/08/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 21/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Tân Thành

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 08h00 - 14h00

Mất điện một phần đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW.Đội quản lý điện Tân Thành.Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện phường Lý Văn Lâm

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 08h00 - 14h00

Mất điện một phần khu dân cư Tài Lộc, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW.Đội quản lý điện Tân Thành.Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường An Xuyên

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 08h00 - 13h00

Mất điện nội bộ công ty TNHH TM & DV Triều Thâm đường Ngô Quyền, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.56MW.Đội quản lý điện Tân Thành.Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

21/08/2025

từ 13h00 - 14h00

Mất điện một phần đường Bà Đệ, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW.Đội quản lý điện Tân Thành.Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện phường Bạc Liêu

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 06h00 - 16h30

Mất điện khóm Trà Kha, phường Bạc Liêu.Đội quản lý điện Bạc LiêuTriển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Đá Bạc

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 09h00 - 15h30

Mất điện ấp 5, ấp Mũi Tràm B, ấp Kinh Dớn, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.Đội quản lý điện Trần Văn ThờiBảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Nguyễn Phích

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 08h00 - 19h00

Mất điện nội bộ trạm khách hàng NPK. Công suất giảm: 5 Mw.Đội quản lý điện Nguyễn PhíchTriển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Phan Ngọc Hiển

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 08h00 - 16h00

Mất điện một phần ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển.Đội quản lý điện Phan Ngọc HiểnBảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Đất Mũi

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 08h00 - 16h00

Mất điện một phần ấp Cây Me, ấp Nguyễn Quyền, ấp So Đũa, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.Đội quản lý điện Phan Ngọc HiểnBảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Phong Thạnh

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 06h30 - 12h00

Mất điện ấp 3, 4, 6, Kinh Lớn, Khúc Tréo B thuộc xã Phong Thạnh.Đội quản lý điện Giá RaiTriển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Vĩnh Lợi

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 06h30 - 14h30

Mất điện ấp Cái Dầy, Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi.Đội quản lý điện Vĩnh LợiTriển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

21/08/2025

từ 08h30 - 12h30

Mất điện ấp Thông Lưu A, Thông Lưu B thuộc xã Vĩnh Lợi.Đội quản lý điện Vĩnh LợiTriển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Châu Thới

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 06h30 - 14h30

Mất điện ấp Xóm Lớn thuộc xã Châu Thới.Đội quản lý điện Vĩnh LợiTriển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Vĩnh Phước

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 06h00 - 13h30

Mất điện ấp Bình Tốt, Bình Hổ thuộc xã Vĩnh Phước.Đội quản lý điện Phước LongTriển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Ninh Thạnh Lợi

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 05h30 - 16h30

Mất điện ấp Ninh Thạnh Tây, Chòm Cao, Xẻo Dừng, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau.Đội quản lý điện Hồng DânĐầu tư xây dựng Trung, hạ áp

21/08/2025

từ 06h30 - 12h00

Mất điện ấp Cây Mét, Cai Giảng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau.Đội quản lý điện Hồng DânTriển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

21/08/2025

từ 12h00 - 16h00

Mất điện ấp Cây Mét, Cai Giảng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau.Đội quản lý điện Hồng DânTriển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Đông Hải

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 06h30 - 16h30

Mất điện ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền thuộc xã Đông Hải.Đội quản lý điện Đông HảiTriển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã An Trạch

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

21/08/2025

từ 07h30 - 16h30

Mất điện ấp 1, Quyết Chiến thuộc xã An Trạch.Đội quản lý điện Đông HảiTriển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Cà Mau ngày 21/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch mất điện mới nhất và chính xác tại Cà Mau để khán giả tiện theo dõi.

