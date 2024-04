Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/04/2024 tại Bình Dương

21/04/2024 từ 06h00 - 07h00

Mất điện khu vực hai bên phải đường Thích Quảng Đức từ đầu đường ĐLBD đến ngã 3 đường Hoàng Văn Thị, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một. Mất điện khu vực lưới trung hạ thế thuộc tuyến 481 Sao Quỳ, đường Đại lộ Bình Dương bên trái đường từ ngã 3 Mũi Dùi đến đến Khu Du lịch Đại Nam, Mất điện các trạm Nước đá Hòa An, Bảo Đăng, Trần Thị Nguyệt, Nước đá Thanh Ngọc, Thép Hồng Phúc, Lê Thị Thu và Khu vực bên trái đường từ ngã ba Mũi Dùi đến Cổng Đại Nam đường ĐLBD, đường Lê Chí Dân từ ngã Tư Sở Sao đến Ngã Tư Cây Me, đường nguyễn Chí Thanh từ ngã Tư Cây Me đến Cầu Ông Cộ. Mất điện một phần các phường Tương Bình Hiệp, phường Hiệp An, phường Tân An, phường Tân Định.

Điện lực Thủ Dầu Một

Bảo trì và sửa chữa lưới điện