Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/08/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 20/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm biến áp Trần Nguyên Đán, Tôn Thất Thiệp, Ngô Thời Nhậm, Ông Ích Khiêm. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tháo lắp sứ trung thế bị hỏng không đảm bảo vận hành tại ngăn DCL 472-7 Trần Nguyên Đán. Xử lý mái nhà trạm đảm bảo mỹ quan theo yêu cầu khách hàng Lê Thị Hường trước số nhà 25 Ngô Thừa Nhậm.Bơm khí và thí nghiệm RMU Trân Nguyên Đán.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 20/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.