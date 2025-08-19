Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/08/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 20/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm Phan Chu Trinh. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội SCĐN PC Quảng Ngãi 2 thực hiện tháo đấu lèo ĐD 22kV xuống ngàm trên FCO TBA Phan Chu Trinh để Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện thay MBA 400kVA 22/0,4kV bằng MBA 400kVA 22/0,4kV tại TBA Phan Chu Trinh thuộc dự án thay thế MBA không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tỉnh Kon Tum năm 2025 20/08/2025 từ 08h30 - 15h00 Mất điện trạm Quyết Thắng 2. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội SCĐN PC Quảng Ngãi 2 thực hiện tháo đấu lèo ĐD 22kV xuống ngàm trên FCO TBA Quyết Thắng 2 để Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện thay MBA 250kVA 22/0,4kV bằng MBA 250kVA 22/0,4kV tại TBA Quyết Thắng 2 thuộc dự án thay thế MBA không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tỉnh Kon Tum năm 2025

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 07h30 - 09h00 Mất điện trạm thị trấn Đức Phổ 3. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM tại TBA TT Đức Phổ 13 - XT 477/ĐPH. Thay thế TI tại TBA TT Đức Phổ 13 - XT 477/ĐPH. 20/08/2025 từ 09h30 - 11h00 Mất điện trạm thị trấn Đức Phổ 3. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM tại TBA TT Đức Phổ 3 - XT 477/ĐPH 20/08/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm thị trấn Đức Phổ 12. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM tại TBA TT Đức Phổ 12 - XT 477/ĐPH 20/08/2025 từ 15h30 - 17h00 Mất điện trạm thị trấn Đức Phổ 5. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM tại TBA TT Đức Phổ 5 - XT 471/ĐPH

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm công ty TNHH NL giấy Hưng Thịnh Phát DQ. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Dăm gỗ Hưng Thịnh Phát T1, T2. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 20/08/2025 từ 13h30 - 14h45 Mất điện trạm CBSK và các CP từ sa Khoáng. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA CB khoáng sản và các cổ phần từ sa Khoáng. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 20/08/2025 từ 15h00 - 17h00 Mất điện trạm xử lý chất thải rắn. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Khu xử lý chất thải rắn. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA.

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 09h00 - 12h30 Mất điện trạm nhà máy tinh bột sắn Phương Hoa (3). Đội quản lý điện Đăk Glei Thay TI TBA 20/08/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm Đức Tiến. Đội quản lý điện Đăk Glei Thay công tơ, TI TBA

Lịch cúp điện xã Kon PLông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Làng Ngọc Hoàng, Đăk Ring 1, Đăk Ring 2, New Sun 2, Tuấn Dũng 2 (NH). Đội quản lý điện Kon PLong Đội quản lý ĐIện Kon Plong tu bổ thay thế đầu cực LBS 47/212/84 Đăk Chờ.

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 08h30 - 09h30 Mất điện trạm Chợ Chùa 6. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay CSV chất lượng kém, vận hành không an toàn tại TBA Chợ Chùa 6 20/08/2025 từ 13h30 - 14h30 Mất điện trạm Hành Minh 7. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay CSV chất lượng kém, vận hành không an toàn tại TBA Hành Minh 7 20/08/2025 từ 15h00 - 16h30 Mất điện trạm Hành Nhân 7. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay CSV chất lượng kém, vận hành không an toàn và kiểm tra chuyển nấc phân áp MBA tại TBA Hành Nhân 7

Lịch cúp điện xã Sa Thầy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Kleng 2, thôn 5 Sa Thầy, Emirai, NLMT D&T. Đội quản lý điện Sa Thầy Công ty TNHH Thương mại và Xây Lộc Phát thi công. Lắp đặt và đấu nối đóng điện nâng công suất TBA Thôn 5 Sa Thầy 3 pha 160kVA-22/0.4kV. Dựng 1 trụ BTLT 14 mét chèn dưới đường dây

Lịch cúp điện xã Sơn Tịnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 07h00 - 10h00 Mất điện trạm Tịnh Thọ 18. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thay thế 01 vỏ tủ điện, thay 03CSV thay toàn bộ bulon hệ xà TBA Tịnh Thọ 18

Lịch cúp điện xã Tu Mơ Rông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Đăk Hà 4, Đăk Hà 5. Đội quản lý điện Tu Mơ Rông Thay trụ hạ thế không đảm bảo vận hành.

Lịch cúp điện xã Tư Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Nghĩa Hiệp 8, Nghĩa Hiệp 9, Nghĩa Hiệp 10. Đội quản lý điện Tư Nghĩa Thi công dựng chen 02 cột (cột đôi) tại khoảng cột 71 -2/16 ÷ 71-2/17 NR Nghĩa Hiệp 9 - XT473/TNG, lắp xà sứ; hãm dây dẫn; lắp phụ kiện và đấu nối cấp điện TBA Nghĩa Hiệp 14 (XDM).

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/08/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện trạm Trà Nham 5. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay 1265m dây LV-ABC-2x50mm và các phục kiện đi kèm tại TBA Trà Nham 5

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 20/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.