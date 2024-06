Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/06/2024 tại Bến Tre

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

20/06/2024 từ 07h30 - 17h00 Mất điện ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa. An Hòa, Hòa Thanh thuộc xã An Hiệp. Điện lực Châu Thành Thực hiện các công việc thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng hạ và trung áp

20/06/2024 từ 08h00 - 09h00 Mất điện khu phố 4 thị trấn Châu Thành. Ấp Tân Huề Tây thuộc xã Tân Thạch. Ấp 4, 5, An Phú thuộc xã An Khánh. Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa. An Hòa, Hòa Thanh thuộc xã An Hiệp. Ấp Phước Hòa thuộc xã Phú An Hòa. Phước Hữu thuộc xã Tam Phước. Điện lực Châu Thành Thực hiện các công việc thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng hạ và trung áp

20/06/2024 từ 09h15 - 10h00 Mất điện khu phố 4 thị trấn Châu Thành. Ấp Tân Huề Tây thuộc xã Tân Thạch. Ấp 4, 5, An Phú thuộc xã An Khánh. Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa. Ấp An Hòa, Hòa Thanh thuộc xã An Hiệp. Ấp Phước Hòa thuộc xã Phú An Hòa. Ấp Phước Hữu thuộc xã Tam Phước. Điện lực Châu Thành Thực hiện các công việc thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng hạ và trung áp

20/06/2024 từ 10h15 - 11h00 Mất điện khu phố 4 thị trấn Châu Thành. Ấp Tân Huề Tây thuộc xã Tân Thạch. Ấp 4, 5, An Phú thuộc xã An Khánh. Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa. Ấp An Hòa, Hòa Thanh thuộc xã An Hiệp. Ấp Phước Hòa thuộc xã Phú An Hòa. Ấp Phước Hữu thuộc xã Tam Phước. Điện lực Châu Thành Thực hiện các công việc thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng hạ và trung áp

20/06/2024 từ 13h00 - 14h00 Mất điện khu phố 4 thị trấn Châu Thành. Ấp Tân Huề Tây thuộc xã Tân Thạch. Ấp 4, 5, An Phú thuộc xã An Khánh. Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa. Ấp An Hòa, Hòa Thanh thuộc xã An Hiệp. Ấp Phước Hòa thuộc xã Phú An Hòa. Ấp Phước Hữu thuộc xã Tam Phước. Điện lực Châu Thành Thực hiện các công việc thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng hạ và trung áp

20/06/2024 từ 14h15 - 15h00 Mất điện khu phố 4 thị trấn Châu Thành. Ấp Tân Huề Tây thuộc xã Tân Thạch. Ấp 4, 5, An Phú thuộc xã An Khánh. Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa. Ấp An Hòa, Hòa Thanh thuộc xã An Hiệp. Ấp Phước Hòa thuộc xã Phú An Hòa. Ấp Phước Hữu thuộc xã Tam Phước. Điện lực Châu Thành Thực hiện các công việc thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng hạ và trung áp

20/06/2024 từ 15h15 - 16h00 Mất điện khu phố 4 thị trấn Châu Thành. Ấp Tân Huề Tây thuộc xã Tân Thạch. Ấp 4, 5, An Phú thuộc xã An Khánh. Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa. Ấp An Hòa, Hòa Thanh thuộc xã An Hiệp. Ấp Phước Hòa thuộc xã Phú An Hòa. Ấp Phước Hữu thuộc xã Tam Phước. Điện lực Châu Thành Thực hiện các công việc thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng hạ và trung áp