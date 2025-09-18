Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 19/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/09/2025 từ 07h00 - 14h00 Mất điện trạm Kẻ Vạn 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Lắp xà và đấu nối xuống 03 FCO TBA Kẻ Vạn 3 (XDM) tại vị trí cột 62/9 thuộc xuất tuyến 486 Huế 2 19/09/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm Kẻ Vạn. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Công ty SVA: Lắp xà hạ thế, tách và đấu nối hạ thế tại cột BC2 thuộc TBA Kẻ Vạn sang TBA Kẻ Vạn 3;Đội QLĐ Bắc Sông Hương: Thay CSV TBA Kẻ Vạn

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/09/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm Thủy Phương 9. Đội quản lý điện Hương Thủy Tách, đấu lèo VT 40, Lắp xà, kéo dây chống sét từ VT 51A đến 69 XT 484 Huế 220 19/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Thành Phát (TMDV&ĐTXD), Nhà Công Vụ Kho 890, Cây Xăng Xanh Pôn, Nhựa Thế Phương. Đội quản lý điện Hương Thủy Lắp xà, kéo dây chống sét từ VT 51A đến 69 XT 484 Huế 220.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/09/2025 từ 08h00 - 16h30 Mất điện trạm T1 Thủy Điện Hương Điền, Mỏ Đá Khe Đáy, Xay Đá Trường Sơn 2, Nghiền đá Trường Sơn, KTĐ Hương Vân (công ty TNHH Đại Việt). Đội quản lý điện Hương Trà Xử lý tồn tại ĐD đi TĐ Hương Điền đảm bảo vận hành mùa mưa bão

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/09/2025 từ 06h00 - 11h30 Mất điện trạm Thủy Trường 3, Đào Tấn. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Đấu nối cáp ngầm 22kV đi TBA Đặng Huy Trứ (400kVA XDM) tại TC 22kV TBA Thủy Trường 3

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/09/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm Ba Lăng 1, Ba Lăng 2, Ba Lăng 3, Phú Xuân 2. Đội quản lý điện Phú Vang Thay xà sứ từ VT 106/3 đến 106/47 XT 481 Huế 4

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/09/2025 từ 07h30 - 13h00 Mất điện trạm Hói Mít, Hói Mít 2, Hói Dừa 2. Đội quản lý điện Phú Lộc Thay cột BTLT-14, lắp xà chuyển lưới vị trí 100/54 XT 472 Lăng Cô

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/09/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện trạm Chợ Quảng Thành. Đội quản lý điện Quảng Điền Sang tải TBA Chợ Quảng Thành và TBA Chợ Quảng Thành 2

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 19/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.