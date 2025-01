Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/01/2025 tại Cần Thơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/01/2025 từ 07h30 - 08h00 Mất điện đường Phạm Thi Ban khu vực Thới Hưng, một phần đường Nguyễn Viết Xuân khu vực Thới Bình, khu vực Thới Ninh, khu vực Thới Hòa, khu vực Thới Thuận, khu vực Thới An và một phần đường Nguyễn Chí Thanh, khu vực Thới Long, phường Thới An Đông. Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc. KDC Vượt Lũ, trạm NMĐ Ô Môn, trạm biến áp công ty Thủy Sản An Gia Minh, công ty Nam Mỹ, công ty Nhựa Quốc Khang, TBA Trung Đoàn 917, quận Bình Thủy. Điện lực Bình Thủy Bảo trì và sửa chữa lưới điện

19/01/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện tổ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đường Nguyễn Chí Thanh, một phần khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông và trạm biến áp công ty Thái Hòa, trạm biến áp công ty KaXo, trạm biến áp công ty Nước đá Tân Khang), quận Bình Thủy. Điện lực Bình Thủy Bảo trì và sửa chữa lưới điện

19/01/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trường mần non Thới An Đông và một phần tổ 1, 2, 5, 6 thuộc khu vực Thới Long, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. Điện lực Bình Thủy Bảo trì và sửa chữa lưới điện

19/01/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện công ty Phương Thúy, Ekowood, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Điện lực Bình Thủy Thực hiện các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lưới điện trung, hạ áp