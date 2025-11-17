Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/11/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 18/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Pleiku

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 13h00 - 14h00 Mất điện trạm Bà Loan. Đội quản lý điện Pleiku Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA Bà Loan (AH534420) - XT 480DHO 18/11/2025 từ 14h30 - 15h30 Mất điện trạm Nguyễn Thị Kim Chi. Đội quản lý điện Pleiku Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA Nguyễn Thị Kim Chi (AH535062) - XT 471TG.TBA 18/11/2025 từ 16h00 - 17h00 Mất điện trạm Nafoods An Phú 2. Đội quản lý điện Pleiku Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA Nafoods An Phú 2 (AH535082) - XT 471TG.TBA

Lịch cúp điện xã Ia Grai

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 08h30 - 09h30 Mất điện trạm NT 705 - 7, đơn vị 715. Đội quản lý điện Ia Grai Đội QLĐ Ia Grai xử lý phát nhiệt ATM nhánh 1 thuộc TBA NT 705-7. Đội QLĐ Ia Grai thay TI định kỳ thuộc TBA Đơn Vị 715. 18/11/2025 từ 14h00 - 15h00 Mất điện trạm Kim Thành 3. Đội quản lý điện Ia Grai Đội QLĐ Ia Grai xử lý phát nhiệt ATM tổng thuộc TBA Kim Thành 3.

Lịch cúp điện xã Bàu Cạn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 13h30 - 15h30 Mất điện trạm T2 Thị Trấn. Đội quản lý điện Chư Prông Công ty TNHH MTV Phú Hạnh: Đấu nối đzha xdm vào tủ điện TBA T2 Thị Trấn XT 472F20. Đội QLĐ Chư Prông: tách tiếp địa CSV trung áp TBA T2 Thị Trấn XT 472F20

Lịch cúp điện xã Chư Păh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Làng PleiTe (II9), UB xã IaPhí (II8), Làng Bốc Grut (II6), Làng Rồi (IX8), Làng Roih (IXW), Làng Te 1 (IAW), Làng O (IOR), Làng Óp (IOP), Làng Or số 2 (I76), Làng Rồi số 2 (I73), Làng PRét (IX9), Làng Grút (I87), Làng Roih 1 (I46), Làng Prét 1 (I49), Làng Bốc Grút 2 (IGR), Làng Roih 2 (IWR), Làng Te số 2 (IAO), NMCB Cao su Chư Păh, Lê Duy Vẽ. Đội quản lý điện Chư Păh Công ty TNHH MTV Tuấn Hải Gia Lai thực hiện chèn trụ BTLT 12m giữa khoảng trụ 367/59 đến 367/60 XT 476BHO để xử lý mất an toàn pha đất ĐZ 22kV đi qua nhà ông Nguyễn Quang Hùng (theo đơn đề nghị của khách hàng)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 18/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.