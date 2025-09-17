Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/09/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 18/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm B15, Đoàn Kết 2, Khu Làng Nghề 2, Công Ty TNHH Gỗ Phúc Nhân, Gỗ Phúc Nhân 2. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện dựng cột lắp đặt xà sứ, tách lưới ghạ thế, đấu nối ĐD 22kV đóng điện TBA xây dựng mới (TBA Nguyễn Văn Linh) tại khoảng trụ 90/10 đến trụ 90/11, thu hồi cột 90/11 hiện trạng

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Nghĩa An 8. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Thay tủ điện 0,4kV TBA Nghĩa An 8-XT478/QNG 18/09/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Nghĩa An 12. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Thay tủ điện 0,4kV TBA Nghĩa An 12-XT478/QNG

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Phổ Quang 16. Đội quản lý điện Đức Phổ Sơn vỏ MBA Phổ Quang 16 - XT 473/MĐUThay Bulon, Guzon, Sứ, dây néo TK50 và các phụ kiện đi kèm đường dây hạ áp sau TBA Phổ Quang 16 - XT 473/MĐU 18/09/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Phổ Thuận 8. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay Bulon, Guzon, Sứ, dây néo TK50 và các phụ kiện đi kèm đường dây hạ áp sau TBA Phổ Thuận 8 - XT 473/MĐU

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 09h30 - 09h00 Mất điện trạm Sơn Thượng 11. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay hệ thống đo đếm TBA Sơn Thượng 11 18/09/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm Sơn Thượng 4. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay hệ thống đo đếm TBA Sơn Thượng 4 18/09/2025 từ 13h30 - 15h30 Mất điện trạm Sơn Lăng 14. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay hệ thống đo đếm TBA Sơn Lăng 14

Lịch cúp điện xã Ba Tơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Ba Bích 7, Ba Nam, Ba Nam 2, Ba Nam 3, Ba Bích 10 (Làng TNLN), Ba Lế 5 (Mang KRúi). Đội quản lý điện Ba Tơ Thay dây dẫn và phụ kiện ĐD 22kV từ cột 43-52/NR Ba Nam XT472/T6

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 18/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

