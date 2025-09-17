Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/09/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 18/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm Cẩm Hòa. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng vận hành MBA tại TBA Cẩm Hòa - 482CDO - 400kVA (MBA Shihlin).Công trình: SCTX 18/09/2025 từ 09h30 - 12h00 Mất điện trạm ánh sáng Phong Bắc. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng vận hành MBA tại TBA AS Phong Bắc - 476CDO - 400kVA (MBA Shihlin).Công trình: SCTX 18/09/2025 từ 13h00 - 15h30 Mất điện trạm Hòa Xuân 1BT6. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng vận hành MBA tại TBA Hòa Xuân 1BT6-473HXUCông trình: SCTX

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm khách sạn Khải Hoàng. Đội quản lý điện Sơn Trà Thay định kỳ TI TBA KS Khải Hoàng đz 472 ADO

Lịch cúp điện xã Đông Giang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h00 - 09h30 Mất điện trạm A Ró. Đội quản lý điện Đông Giang ĐQLĐ Đông Giang SCTX cải tạo CSV để đo dòng rò TBA A Ró XT471TG.HIE 18/09/2025 từ 09h00 - 11h30 Mất điện trạm Tơ Viêng 3. Đội quản lý điện Đông Giang ĐQLĐ Đông Giang SCTX Cải tạo CSV để đo dòng rò tại TBA Tơ Viêng 3 XT471TG.HIE

Lịch cúp điện phường Hòa Khánh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 06h00 - 16h00 Mất điện trạm Nguyễn Như Hạnh 5, KDC Trung Nghĩa T1, Ngã Ba Huế 2, Thanh Tịnh, KDC Trung Nghĩa T4, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Như Hạnh 4, Tống Duy Tân, KDC Trung Nghĩa T3, KDC Trung Nghĩa T5, KDC Trung Nghĩa T2, Khu số 7 KĐT Tây Bắc T2, Nam Trân, Lương Trúc Đàm, Y Khoa Khải Trình, Vĩnh Khoa, Trạm Bơm PS2, Xuân Tín, Trạm Sạc Trường Sáng. Đội quản lý điện Liên Chiểu Thay xà, sứ chuỗi, sứ đứng, lắp cụm chống rớt dây và thay dây hiện trạng bằng dây AC-XLPE-185/29 từ cột 36-479XHA đến cột 38/10/10- 479XHAKiểm tra xử lý PD cao RMU Nguyễn Như Hạnh 4 - 479XHA

Lịch cúp điện xã Bà Nà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Hòa Bắc 2T2. Đội quản lý điện Hòa Vang Kết lưới san tải giữa các TBA Hòa Bắc 2T4(XDM), Hòa Bắc 2T2-476HLI: Đấu nối ĐZ hạ háp XDM (chưa mang tải) vào tủ điện TBA TBA Hòa Bắc 2T4. Tạo néo XT1, XT2 tại VT TBA Hòa Bắc 2T4 về 02 phía để cấp điện đz hạ áp XT1-Hòa Bắc 2T2 đến VT A/5 tách lưới. Đấu nối XT 3-Hòa Bắc 2T4 vào XT 1-Hòa Bắc 2T2 tại VT A/9, tách đấu nối XT 1-Hòa Bắc 2T2 tại VT A/9 hướng về VTA/8.

Lịch cúp điện xã Núi Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm Nghĩa Hành_NLMT, Nam Trà My_NLMT, Sơn Tịnh_NLMT. Đội quản lý điện Núi Thành ĐQLĐ Núi Thành phối hợp với XNDV ĐL Quảng Nam đăng ký CBM cáp ngầm tại trụ 42/10, trụ 42/11, thay dây tóm từ trụ 42/12 đến trụ 42/23, xử lý mất an toàn TBA Tam Anh 3-1 XT 477 TAN* Sau công tác: Kiểm tra F79 MC Đức Bố đang khó để đóng điện* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới

Lịch cúp điện xã Quế Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 06h00 - 16h30 Mất điện trạm Phú Thọ 1, T3 Phú Thọ, T4 Phú Thọ, T7 Phú Thọ, T3_1 Phú Thọ, T6 Phú Thọ, Xuân Thái, T3-2 Phú Thọ, Tân Đông Tây, Phước Chánh, Đông Nam, Thiên An Khương, Thiên An Khương 2, CSKD Lê Thị Hằng. Đội quản lý điện Quế Sơn - Công ty XLĐ Bình Hà (XDCB): Dựng trụ, lắp xà chuyển đấu nối khoảng trụ 41-43 và 102 đến 109 XT 373 DXU. MTE-CPSC: Thi công SCL thay bulon xà, bọc silicon thay phụ kiện từ trụ 96 đến trụ 102; 116 đến 120 và 137 đến 142 - XT 373 DXU. ĐQLĐ Quế Sơn phối hợp với XNDV ĐL Quảng Nam: Thực hiện CBM cáp ngầm 105 - 106 XT 471 TG QTH- ĐQLĐ Quế Sơn thực hiện XLSC thay sứ đứng, bọc silicon khoảng trụ 88 đến 109 thay xà trụ 91 và 91/1 XT 471 TG QTH * Sau công tác: Khóa F79 MC 373DXU để đóng điện * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới

Lịch cúp điện xã Thăng Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 06h00 - 11h30 Mất điện trạm Cẩm Lũ và Cẩm Lũ 6. Đội quản lý điện Thăng Bình ĐQLĐ Thăng Bình đăng ký (SCTX) thay dây hạ thế và tách lưới san tải TBA Cẩm Lũ và Cẩm Lũ 6 XT 478TBI

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 18/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.