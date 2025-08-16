Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/8/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 17/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Khe Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/08/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm T1 - Camel, trạm Camel T2, trạm T3 Cao su Camel. Đội quản lý điện Khe Sanh Thay MBA T2-Camel 2500kVA thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy các MBA phụ tải phía Nam tỉnh Quảng Trị năm 2025

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/08/2025 từ 06h00 - 15h00 Mất điện trạm Đại Hào, Duy Hòa. Đội quản lý điện Triệu Phong Dựng cột, chuyển dây hạ áp từ VTB-3 đến B-14 XTB TBA Đại Hào thuộc công trình SCL năm 2025 (SCL 2025) 17/08/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện trạm Giang Hến, Gỗ Nguyên Phong, May Thời Đại, PI Vina Quảng Trị. Đội quản lý điện Triệu Phong Công ty CPTVXD Nhật Anh đấu nối TBA May Thời Đại 2(S=400kVA) tại VT88/2/11

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 17/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.