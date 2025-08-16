Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/8/2025 tại Đắk Lắk

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Lắk ngày 17/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Krông Bông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/08/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm biến áp T1-ĐMT.NPN, T1- ĐMT.ANZEN, T1- ĐMT.THBM, T1-ĐMT.THCK, T1-ĐMT.PĐ. Trạm biến áp chuyên dùng T205, xã Hòa Hiệp. Trạm T248- Nguyễn Đình Dung. Đội quản lý điện Krông Bông Nhà máy thủy điện Krông Kmar công tác bảo dưỡng, sửa chữa và thí nghiệm, kiểm định thiết bị 35KV tại nhà máy thủy điện Krông Kmar

Lịch cúp điện xã Krông Pắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/08/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm biến áp T22 Đ D 474 KRP (TACH T25). Đội quản lý điện Krông Pắc Công ty CP SX và TM Thiết bị điện Miền Trung xoay lại máy biến áp và tủ điện tại TBA T525(ĐD474KRP) XDM cấp điện cho ông Nguyễn Văn Thảo tại cột 73A(ĐD474KRP)

Lịch cúp điện xã Krông Búk

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/08/2025 từ 08h00 - 16h30 Mất điện trạm T1(ĐD472RM), T2(ĐD472RM), T3(ĐD472RM), T4(ĐD472RM), T7(ĐD472RM), T8(ĐD472RM), T9(ĐD472RM), T10(ĐD472RM), T11(ĐD472RM), T12(ĐD472RM), T13(ĐD472RM), T15(ĐD472RM), T16(ĐD472RM), T17(ĐD472RM), T18(ĐD472RM), T19(ĐD472RM), T20(ĐD472RM), T22(ĐD472RM), T23(ĐD472RM), T24(ĐD472RM), T25(ĐD472RM), T27(ĐD472RM), T30(ĐD472RM), T31(ĐD472RM). Trạm biến áp T14(ĐD472RÔMEN) Lò Gạch, T21(472RM) Trạm Bơm, T26(ĐD472RM) Quảng Hòa, T28(ĐD472RM) Quảng Hòa, T29(472RM) Xã Krông Nô. Đội quản lý điện Lắk Công ty Điện lực Lâm Đồng, Thí nghiệm tủ cấp nguồn AC/DC tại trạm TTG Romen

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày 17/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đắk Lắk để khán giả tiện theo dõi.