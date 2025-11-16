Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 17/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/11/2025 từ 06h30 - 15h30 Mất điện trạm Xăng Dầu Số 5 (CTCP VT-DV Petrolimex Huế). Đội quản lý điện Hương Thủy Di dời TBA Xăng Dầu số 5 XT 481 Phú Bài dọc tuyến cách vị trí cũ 7m phục vụ mở rộng đường tỉnh 15

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/11/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Bồn Phổ 1, La Chữ 2, Quê Chữ 2, UBND phường Hương An, Bồn Phổ 2, La Chữ 4, Quê Chữ 3, Bồn Phổ 3, Cao Văn Khánh. Đội quản lý điện Hương Trà Kéo dây chống sét từ VT 19/23/2 đến 19/23/44 XT 472 Huế 2Xử lý tồn tại ĐD nhánh rẽ La Chữ Bồn Phổ XT 472 Huế 2

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 17/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.