Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/11/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 17/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/11/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện trạm Đăk Man 2. Đội quản lý điện Đăk Glei Thay công tơ TBA 17/11/2025 từ 10h30 - 12h00 Mất điện trạm Đông Lốc 2. Đội quản lý điện Đăk Glei Thay công tơ TBA 17/11/2025 từ 14h00 - 16h30 Mất điện trạm công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa. Đội quản lý điện Đăk Glei Thay TI TBA

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/11/2025 từ 08h00 - 09h20 Mất điện trạm năng lượng mặt trời Cường Quốc. Đội quản lý điện Đăk Tô Kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA NLMT Cường Quốc. 17/11/2025 từ 09h30 - 10h30 Mất điện trạm năng lượng mặt trời Đại Phát. Đội quản lý điện Đăk Tô Kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA NLMT Đại Phát. 17/11/2025 từ 11h00 - 12h15 Mất điện trạm NQM Tây Nguyên. Đội quản lý điện Đăk Tô Kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA NLMT NQM Tây Nguyên. 17/11/2025 từ 12h30 - 13h50 Mất điện trạm công ty CPDTPT NQM. Đội quản lý điện Đăk Tô Kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA NLMT Nhật Quang Minh

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 17/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.