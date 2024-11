Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/11/2024 tại Cà Mau

17/11/2024 từ 09h00 - 15h00

Mất điện một phần ấp Vịnh Nước Sôi, ấp Ông Trang, ấp Cây Me, ấp So Đủa, ấp Kinh Năm thuộc xã Viên An và một phần ấp Biện Nhạn thuộc xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

Điện lực Ngọc Hiển

Bảo trì và sửa chữa lưới điện