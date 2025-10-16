Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/10/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 17/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 07h00 - 14h00 Mất điện trạm Tái định cư Đông Hà, Đặng Thí, Hùng Vương 4, Khu đô thị Tân Vĩnh, Nam Đông Hà 4, Nguyễn Vức, T1-Nam Đông Hà, T2 Nam Đông Hà, T3-Nam Đông Hà, T4- Nam Đông Hà, Tân Vĩnh 1, Tân Vĩnh 2, Biên Phòng Quảng Trị, BCH Quân sự tỉnh, Nhà ở xã hội, Trường liên cấp Ischool, Trại tạm giam. Đội quản lý điện Đông Hà ĐH: VS, XLTX, Lắp DPT VT 21/30/21 NR Nam Đông Hà 4 (ĐTXD 2025), CBM TBA T1 Nam Đông Hà, TĐC Đông Hà. Phát quang hành lang tuyến (xử lý đơn thư khách hàng). CPSQT: Lắp xà, sứ, chuyển dây và thu hồi đường dây NR Nam Đông Hà 4 - XT 472 ĐHA. CBM TBA T3 và T4 Nam Đông Hà 17/10/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm Lê Thánh Tông. Đội quản lý điện Đông Hà XLTX, thay cột hạ thế, phát quang tuyến (xử lý đơn thư KH)

Lịch cúp điện phường Đồпg Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm Mỹ Cương 1. Đội quản lý điện Đồпg Hới XNCT: Kéo cáp cấp nguồn cho nhà bơm phục vụ công tác PCCC tại nhà kho Công ty Điện lực Quảng Trị. Tổ QLKT: Lắp thêm ATM XT, đấu nối tại tủ hạ thế. 17/10/2025 từ 07h00 - 09h30 Mất điện trạm Phú Hải, làng nghề Phú Hải, Nam Hồng, Diêm Hải, Trương Hán Siêu. Đội quản lý điện Đồпg Hới Xữ lý lấy lại độ võng dây dẫn bị thấp XTA TBA Trương Hán Siêu (ảnh hưởng sau bảo số 10) 17/10/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Tân Sơn 2. Đội quản lý điện Đồпg Hới Thay MBA đem về sửa chửa

Lịch cúp điện phường Bắc Gianh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 07h00 - 13h00 Mất điện trạm Cao tốc Vũng Áng-Bùng. Đội quản lý điện Quảng Trạch Công ty XLĐ Số 1 QB (ĐTXD 2025):Thay MBA, Tủ điện hạ thế, cáp liên lạcTBA Quảng Lưu 2. Đội QLĐ Quảng Trạch: Lắp xà, căng dây, đấu nối NR ĐD&TBA Chiếu sángTiến Châu Văn Hóa tại VT 188/27 (*).

Lịch cúp điện phường Quảng Trị

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Chi cục Thuế - TXQT. Đội quản lý điện Thành Cổ UBND Phường Quảng Trị đề nghị cắt điện để phát quang HLT, SCĐN tách đấu lèo Hotline VT 13/22/1 XT 471 Thành Cổ; CT CP tập đoàn Sông Hàn lắp xà lắp FCO tại VT 13/22/8; Đấu nối đường dây rẻ TBA Lê Thế Tiết XDM 17/10/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm Lý Thường Kiệt - TXQT. Đội quản lý điện Thành Cổ UBND Phường Quảng Trị đề nghị cắt điện để phát quang HLT, SCĐN tách đấu lèo Hotline VT 13/22/1 XT 471 Thành Cổ; CT CP tập đoàn Sông Hàn lắp xà lắp FCO tại VT 13/22/8; Đấu nối đường dây rẻ TBA Lê Thế Tiết XDM

Lịch cúp điện xã Cam Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 13h30 - 15h30 Mất điện trạm Định Sơn, Nghĩa Phong. Đội quản lý điện Cam Lộ UBND xã Cam Lộ đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đi qua thôn Định Sơn; Đội QLĐCL kết hợp thực hiện San tải XTC sau TBA Nghĩa Phòng sang XTB sau TBA Định Sơn (SCTX 2025)

Lịch cúp điện xã Hướng Hiệp

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm A Vao 4, Tân Đi 2. Đội quản lý điện ĐaKrông UBND xã Tà Rụt đề nghị cắt điện PQHLT; Đội QLĐ Đakrông thay thế dây néo và phụ kiện, cách điện đứng, chuỗi, kẹp cáp, lấy độ võng dây ACSR VT136/42/1-136/42/19, 136/42/5/1 nhánh rẽ Tân Đi 2 XT 472TRU (SCL 2025)

Lịch cúp điện xã Gio Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Đồng Dôn. Đội quản lý điện Gio Linh Xử lý tiếp xúc hạ áp TBA Đồng Dôn

Lịch cúp điện xã Khe Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm A La - Ba Nang, Pa Nang 2, T2 Pa Nang, T3 Ta Réc - Pa Nang, Kiểm lâm Pa Nang, trung tâm VT 5 ( BTS Pa Nang). Đội quản lý điện Khe Sanh UBND xã Đakrông đề nghị cắt điện để dân khai thác tràm tại địa bàn thôn Pa Nang. Công ty PTNT Quảng Trị kết hợp thay dây dẫn VT161/2-161/33/1 XT 473 TC Khe Sanh thuộc công trình: Nâng cao ĐTC lưới điện trung áp phía Tây Tỉnh Quảng Trị năm 2025 (ĐTXD 2025)

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Liên Giang 4. Đội quản lý điện Triệu Phong Công ty TNHH Thiên Phong chuyển dây đấu nối ĐZ hạ áp sau TBA Liên Giang 4 (ĐTXD 2024 chuyển tiếp). 17/10/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Hà Xá. Đội quản lý điện Triệu Phong Công ty TNHH Thiên Phong chuyển dây đấu nối ĐZ hạ áp sau TBA Hà Xá (ĐTXD 2024 chuyển tiếp). 17/10/2025 từ 13h45 - 17h00 Mất điện trạm Gia Độ. Đội quản lý điện Triệu Phong UBND xã Triệu Bình đề nghị cắt điện chặt cây trên tuyến đường liên thôn khu vực xã Triệu Độ cũ. Đội QLĐ Triệu Phong kết hợp thay tủ hạ áp TBA Gia Độ bị hư hỏng (SCTX).

Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 06h30 - 17h00 Mất điện trạm Sa Trung 2. Đội quản lý điện Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Linh kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã vào ĐZ; Đội QLĐ Vĩnh Linh thay tủ TBA Sa Trung 2 (SCTX 2025)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 17/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.