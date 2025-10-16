Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 17/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 06h30 - 16h30 Mất điện trạm Tô Hiến Thành 2. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Tháo kẹp hotline đường dây 22kV NR Tô Hiến Thành 2 tại cột 136-1/7/10 NR Ngô Sĩ Liên 2-XT474/QNG Di dời đường dây 22kV; 0,4kV TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG vướn xây dựngĐấu kẹp hotline đường dây 22kV NR Tô Hiến Thành 2 tại cột 136-1/7/10 NR Ngô Sĩ Liên 2-XT474/QNG

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 07h00 - 14h10 Mất điện trạm Tịnh Bình 2, Tịnh Bình 3, Tịnh Bình 8, Tịnh Bình 9, Tịnh Bình 10, Tịnh Bình 11, Tịnh Bình 12, Tịnh Bình 13, Tịnh Bình 14, Tịnh Bình 15, Tịnh Bình 16, Tịnh Bình 18, Tịnh Sơn 4, Tịnh Sơn 11, Tịnh Sơn 15. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Tháo, đấu lèo hotline đường dây 22kV LL Tịnh Bình - Tịnh Sơn tại cột 111/2 - XT 474/TPHThay 1709 km dây dẫn AC 95 thành dây bọc AC/XLPE-240mm2 đoạn từ cột 111/11 - 111/37 ĐZ LL Tịnh Bình - Tịnh Sơn - Xuất tuyến 474TPH

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Sơn Trung 2. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay 1,05km dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70; dây 3AV-50 thành dây LV ABC 3x50 và phụ kiện kèm theo XT1, XT2 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Trung 2

Lịch cúp điện xã Kon Braih

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 08h30 - 16h00 Mất điện trạm BTS 151(Viettel), BTS Mobifone, Đèo Măng Đen. Đội quản lý điện Kon Rẫy Tủ bổ xử lý phát nhiệt, kẹp bổ sung lèo MC 475/23 Măng Đen

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm T2 Đăk Hà. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thi công chuyển công tơ và thu hồi trụ hạ thế sau TBA T2 Đăk Hà

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 08h30 - 13h00 Mất điện trạm Lao Mưng_Đăk Blô, Đăk Blô 1, Đăk Blô 2, Đăk Blô 3, Đăk Plô 4 (3 fa), Đồn Biên Phòng 663, Trạm Kiểm Soát ĐBP 663, Công ty Cổ Phần Tấn Phát 1, Công ty TNHH1TV Nguyên Anh-BTN, Trạm sạc Vinfas đèo lò xo, HTX Nuôi Cá Tầm. Đội quản lý điện Đăk Glei Kiểm tra, thay CSV của LBS 481/833 Pênh Lang. Tăng dây tại trụ BT848. XNDV thí nghiêm LBS

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/10/2025 từ 07h30 - 08h45 Mất điện trạm Bình Trung 1. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Trung 14. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 17/10/2025 từ 09h30 - 10h45 Mất điện trạm Bình Trung 14. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Trung 14. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 17/10/2025 từ 13h30 - 14h45 Mất điện trạm CBSK và các CP từ sa Khoáng. Đội quản lý điện Bình Sơn Thay định kỳ TI, TBA Thay định kỳ Công Tơ, TI, TBA MBA CBKS và các CP từ Sa Khoáng. Vệ sinh bảo dưỡng TBA.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 17/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

