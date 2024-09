Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/09/2024 tại Bến Tre

17/09/2024 từ 08h00 - 17h00

Mất điện ấp An Quới thuộc xã Vĩnh An. Ấp 1 thuộc xã Bảo Thuận. Khu phố An Lợi, thị trấn Tiệm Tôm. Ấp Bến Bàu thuộc xã Mỹ Chánh. Ấp Tân Bình thuộc xã Tân Thủy. Ấp Tân Bình thuộc xã Tân Thủy.

Điện lực Ba Tri

Tiến hành công việc bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm hệ thống điện trung, hạ áp