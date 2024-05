Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/05/2024 tại Bến Tre

17/05/2024 từ 07h30 - 17h00

Mất điện ấp Tiên Tây Vàm, Chánh Đông, ấp Chánh, Tiên Đông Thượng thị trấn Tiên Thủy. Ấp Phước Lễ xã Thành Triệu, Hòa Long, Hòa Hưng, Hòa Thanh, Hòa An xã Giao Long, An Hòa, Hòa Thanh xã An Hiệp, Phú Thành xã Quới Thành, Định Thọ xã Tường Đa.

Điện lực Châu Thành

Tiến hành thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung và hạ áp