Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/8/2025 tại Gia Lai

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/08/2025 từ 06h00 - 13h00 Mất điện trạm bơm công ty Bia. Đội quản lý điện Phú Tài Công ty TNHH SX & TM Hương Giang: Xử lý rịn dầu, vệ sinh bảo dưỡng tại TBA Bơm công ty Bia XT 472/QNH

Lịch cúp điện phường Bồng Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/08/2025 từ 05h30 - 07h30 Mất điện trạm Thiết Đính 1, Thiết Đính 2, Thiết Đính 3, Giao An 1, Giao An 2, Giao Hội 2, Đệ Đức 4, Đệ Đức 6, Giao An 4. Mất điện trạm khu TĐC Bàu Rong, dịch vụ Cây Trồng 2, tái định cư Số 9 Cao Tốc - Hoài Tân, công an thị xã Hoài Nhơn. Đội quản lý điện Bồng Sơn Tổ QLKT BS: Thay đầu cos phía dưới FCO pha A bị gãy NR TBA Chiếu Sáng Tuyến Tránh Bồng Sơn Tại vị trí C37 XT 473 HNH 16/08/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm khu dân cư Bạch Đằng, trung tâm VHTT TT Hoài Nhơn (KDC Bạch Đằng), Cấp nước 50 KVA Bãi Giếng, Kho Bạc Hoài Nhơn. Trạm 180KVA Chi cục thuế Hoài Nhơn. Trạm chiếu sáng Quảng Trường Bồng Sơn. Trạm Trung Tâm VHTT Hoài Nhơn. Đội quản lý điện Bồng Sơn Công ty TNHH xây lắp Song Kiệt: Thay thế tủ RMU thuộc công trình khu hành chính, dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng theo yêu cầu của địa phương Tại vị trí C69/6 và C69/7A-XT 474 HNH

Lịch cúp điện xã Phù Cát

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/08/2025 từ 07h00 - 12h30 Mất điện trạm Chánh Liêm, tái định cư Nhơn Thành, NM Xỉ Titan Cát Nhơn. Trạm TD 31-400, TD32-630. Trạm xử lý chất thải Hậu Sanh, mỏ đá Cát Nhơn 2. Trạm NM chế biến gỗ Phù cát 1, NM chế biến gỗ Phù Cát 1. Đội quản lý điện Phù Cát QLCN: Lắp đặt giàn giáo vượt dây đường dây 35kV để thi công ĐZ 110kV Khoảng cột 11 đến 12 - XT 372/PCA

