Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/12/2025 tại Quảng Ngãi

Lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại tỉnh Quảng Ngãi ngày 16/12/2025

Lịch cúp điện phường Kom Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/12/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Trung Phần. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng DQT thay ATM , ép đầu cose hạ thế nhánh rẽ đi Công ty Phú Mỹ Hưng sau TBA Trung Phần.

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/12/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện trạm Sơn Bao 1. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay tủ điện, ATM TBA Sơn Bao 1 16/12/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Sơn Bao 3. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay tủ điện, ATM TBA Sơn Bao 3

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/12/2025 từ 07h30 - 13h00 Mất điện trạm Hành Đức 7. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Lắp chụp đầu cột, lắp xà căng hảm dây dẫn & Đấu nối đường dây 0,4kV XT A TBA Hành Đức 7 (XDCB2024)

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/12/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Thị Trấn Mộ Đức 11. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 01 vỏ tủ điện hạ thế composite kích thước (1400x1150x400)mm, kèm thanh cái có công suất nhỏ hơn 400kVA. Thay 04 cùm xà đỡ tủ điện hình II, cột BTLT TBA TT Mộ Đức 11

Lịch cúp điện xã Măng Đen

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/12/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Tự dùng Cửa nhận nước TKT, Trường Long 676. Đội quản lý điện Kon PLong Công ty TNHH XD và TM Quang Vinh Kon Tum thi công di dời đường dây trung thế 22Kv thuộc dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 (sau khi có đầy đủ hồ sơ).

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/12/2025 từ 06h30 - 10h00 Mất điện trạm Khối 5. Đội quản lý điện Đăk Tô Phục vụ Đội SCĐN - QNPC thay FCO TBA khối 5 thuộc XT 475 TM 16/12/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Khói 2 Xom Huu. Đội quản lý điện Đăk Tô Phục vụ Đội SCĐN - QNPC thay FCO TBA khối 2 thuộc XT 475 TM 16/12/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm NLMT Sun Ship Kon Tum. Đội quản lý điện Đăk Tô Thay TI định kỳ 16/12/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Năng lượng xanh Nhị Hồng Thanh. Đội quản lý điện Đăk Tô Thay TI định kỳ 16/12/2025 từ 15h00 - 17h00 Mất điện trạm T10 Đăk Mar, Hồ Kon Klốc, Hồ C6A. Đội quản lý điện Đăk Tô Đội SCĐN QNPC thay FCO-481/116/2 T10 Đ.Mar.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 16/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại tỉnh Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.