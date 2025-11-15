Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/11/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 16/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Quảng Trị

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/11/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Lệ Xuyên, Lệ Xuyên 3. Đội quản lý điện Thành Cổ UBND xã Nam Cửa Viêt đề nghị cắt điện để phát quang HTL. Công ty Năng Lượng Xanh Dựng cột thay dây dẫn và thay phụ kiện công trình đầu tư năm 2025.

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/11/2025 từ 07h00 - 14h00 Mất điện trạm Đông Lương 1, Hùng Vương 2, K4-P5, Làng Hoà Bình, Lý Thường Kiệt 1, Lý Thường Kiệt 2, Lý Thường Kiệt 3, Lý Thường Kiệt 4, Lý Thường Kiệt 5, Lý Thường Kiệt 6, Nguyễn Du 1, Nam Đông Hà 1, Nam Đông Hà 2, Nam Đông Hà 5, Ô Tô 1-5, Vincom Nam Đông Hà (T2-2x2000 kVA), Thạch Cao, Trần Cao Vân 2, Trần Cao Vân, Bảo Thiện Phát, Hải Quan tỉnh, Chi cục Thuế, Dạy Nghề, Ngân hàng Công thương, trạm sạc công ty Vận tải ô tô Quảng Trị, trung tâm Thương mại Vincom (T1-1600 kVA), T2 - Kids First, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị, trường trung cấp nghề Quảng Trị, Vinfast CH03 Nam Đông Hà, trạm sạc Vincom TS1 (320 kVA), trạm sạc Vincom TS2 (800 kVA). Đội quản lý điện Đông Hà ĐH: Thay DCL473-7/44 Dạy Nghề, thay CSV Rec473/1 Nguyễn Chí Thanh, VS, XLTX, lắp chụp su TBA, phát quang hành lang tuyến (xử lý đơn thư khách hàng). Trường Sa: Thay cáp tổng, xà MBA, CSV, ATM, thay MBA TBA Hùng Vương 2 (ĐTXD 2025)

Lịch cúp điện phường Bắc Gianh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/11/2025 từ 07h30 - 12h30 Mất điện trạm Quảng Hòa 4 - Cao Cựu. Đội quản lý điện Quảng Trạch Công ty TNHH XD & PTNT Quảng Trị: Chuyễn công tơ, đấunối kẹp răng xuốngcông tơ, thu hồi dây dẫnđz hạ thế sau TBA Quảng Hòa 4 (*).

Lịch cúp điện xã Trường Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/11/2025 từ 06h30 - 16h30 Mất điện trạm Ninh Phước Thượng 1 (FBT), Xuân Sơn (FBV), Xuân Sơn 3. Đội quản lý điện Lệ Thủy Công ty Ba Đình: Kéo dây 110kV Đồng Hới-Lệ Thủy giao chéo với đường dây 22kV vị trí M12-M13 XT 474 Mỹ Đức. (*)

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/11/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Quảng Điền, Triệu Độ, Thanh Liêm, An Dạ, Đồng Giám, Gia Độ, Gia Độ 1, Giáo Liêm, Hiền Lương 1, Phú Tài, trạm bơm Hiền Lương, trạm sạc Gia Hưng. Đội quản lý điện Triệu Phong UBND xã Triệu Bình đề cắt điện phát quang hành lang tuyến trong mùa mưa bão năm 2025; Đội QLĐ Triệu Phong kết hợp lắp LBS+DCL tại VT80/30A nhánh rẽ Triệu Độ (LBS474/30A Phú Tài, DCL474-2/30A Phú Tài) và tháo FCO474-7/1 Giáo Liêm thuộc XT 474ĐHA (ĐTXD 2025)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 16/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.