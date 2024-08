Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/08/2024 tại Tây Ninh

16/08/2024 từ 08h00 - 11h30

Mất điện ấp Phước An thuộc xã Phước Vinh. Ấp Suối Muồn thuộc xã Thái Bình. Ấp Suối, ấp Thanh An thuộc xã An Bình.

Điện lực Châu Thành

Triển khai các công việc sửa chữa, thí nghiệm và bảo dưỡng trung, hạ áp.