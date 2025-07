Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/07/2025 tại Đà Nẵng

16/07/2025 từ 05h30 - 18h00

Mất điện trạm biến áp Phước Sơn 6, Phước Sơn 7, TT Viễn Thông KV3 - Trạm Viễn Thông Phước Sơn, Ánh sáng Khâm Đức,

Đội quản lý điện Hiệp Đức

ĐQLĐ Hiệp Đức: (SCL) - Thay xà, thay sứ đứng, buộc dây tóm cổ sứ đứng từ trụ 58/8 đến trụ 58/12 ĐZ 22kV nhánh rẽ Phước Sơn 6 XT 471PSO. - Thay xà, thay sứ đứng, buộc dây tóm cổ sứ đứng, tách hệ thống dây tiếp địa TLV, thay TLV pha C bị hỏng, Xử lý điểm mất an toàn tháo xà FCO chuyển lên vị trí xà sứ đỡ, tháo xà sứ đỡ chuyển xuống vị trí xà FCO tại trụ 58/12/1 (TBA Phước Sơn 6) XT 471PSO. - Xử lý điểm mất an toàn, thay xà, thay sứ chuỗi, lắp chụp đầu cột dài 3m để nâng cao độ võng pha đất tại các trụ 58/12, 58/13, 58/15, 58/21 ĐZ 22kV nhánh rẽ Phước Sơn 6 XT 471PSO. - Tách hệ thống dây tiếp địa TLV tại trụ 58/20 (TBA Phước Sơn 7) XT 471PSO. - Thay xà, thay sứ đứng, bọc silicon sứ đứng từ trụ 58/14 đến trụ 58/22 ĐZ 22kV nhánh rẽ Phước Sơn 6 XT 471PSO.