Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/03/2024 tại Tây Ninh

16/03/2024 từ 08h00 - 17h00

Trạm chuyên dùng Chi cục thuế Hòa Thành, Công an Hòa Thành, Trường tiểu học Trường Tây C, Trường Mầm Non Hiệp Tân, Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Trường tiểu học Trường Hòa B, Trường mầm non Rạng Đông, Trường mẫu giáo Trường Hòa, Trường trung học cơ sở Long Thành Bắc, Trường tiểu học Hiệp Tân.

Điện lực Hoà Thành

Tiến hành các công việc sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp