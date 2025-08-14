Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/8/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 15/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm biến áp Kon Kơ Tu 1. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội quản lý điện TP Kon Tum thực hiện lắp đặt 02 chụp đầu cột tròn CĐC9-1,5 tại các vị trí cột 481 KTU_171/34 và 481 KTU_171/36;Chèn cột sắt tròn dài 7m tại khoảng giữa 2 cột 481KTU_171/44 và cột 481KTU_171/45 để nâng cao khoảng cách pha đất và kết hợp phát quang hành lang tuyến ĐD

Lịch cúp điện xã Ba Tơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện trạm biến áp Ba Xa 8 (Gò Re 1). Đội quản lý điện Ba Tơ Thay hệ đo đếm TBA Ba Xa 8 15/08/2025 từ 09h30 - 10h30 Mất điện trạm biến áp Ba Xa 6 (Gò Re 3). Đội quản lý điện Ba Tơ Thay hệ đo đếm TBA Ba Xa 6 15/08/2025 từ 13h30 - 14h30 Mất điện trạm biến áp Ba Xa 5 (Gò Re 4). Đội quản lý điện Ba Tơ Thay hệ đo đếm TBA Ba Xa 5 15/08/2025 từ 15h00 - 16h00 Mất điện trạm biến áp Ba Xa 9 (Nước Như). Đội quản lý điện Ba Tơ Thay hệ đo đếm TBA Ba Xa 9

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 07h30 - 08h45 Mất điện trạm biến áp Bình Chánh 10. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Chánh 10. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 15/08/2025 từ 09h30 - 10h45 Mất điện trạm biến áp Bình Chánh 8. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Chánh 8. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 15/08/2025 từ 13h30 - 14h45 Mất điện trạm biến áp Bình Chánh 5. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Chánh 5. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 15/08/2025 từ 15h30 - 16h45 Mất điện trạm biến áp Bình Chánh 4. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Chánh 4. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA.

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm biến áp Tân Lập A. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội QLĐ Đăk Hà thay MBA Tân Lập A (CT: Thay MBA vận hành lâu năm 2025). 15/08/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm biến áp TDP 2. Đội quản lý điện Đăk Hà Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn thi công đấu nối và tách lưới đường dây hạ thế TBA TDP 2. Đội SCĐN QNPC thi công lắp xà tại vị trí BT 82, treo dây trung thế; đấu nối đầu tuyến TBA Ngô Đăng XDM.

Lịch cúp điện xã Kon PLông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp KonPLing. Trạm VichRing Xã Hiếu. Trạm NĐH Đăk Re Thượng. Trạm thi công NM Đăk Re Thượng Đội quản lý điện Kon PLong Đội quản lý Điện Kon Plong tăng dây, tu bổ lèo đảm bảo vận hành lâu dài, kết hợp chặt hạ cây khô ngoài hành lang khi có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện xã Sa Thầy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp thôn 2 Ya Xia, trạm Làng 1, Làng 2. Đội quản lý điện Sa Thầy Công ty TNHH TM & XL Lộc Phát thi công: Cải tạo thay dây 2 pha dây trần và phụ kiện đi kèm hiện có thành dây bọc 70 từ vị trí 473KTU/268/69/67 đến vị trí 473KTU/268/69/67/6 (390 mét). Lắp đặt và đấu nối đóng điện nâng công suất TBA Thôn 2 Ya Xia lên 3 pha 160kVA-22/0.4kV.- Điện lực Sa Thầy kết hợp thi công thay trụ tại vị trí 473KTU/268/69/33 ĐZ 22kV NR Làng O 3 bị nghiêng (SCTX).

Lịch cúp điện xã Tu Mơ Rông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm biến áp Măng Ri 4, Chung Tam, Long Hy 1, Long Hy 2, Măng Ri 1, Măng Ri 5, Pu Tá, Thôn Ngọc La, Vườn Giống Sâm Ngọc Linh. Đội quản lý điện Tu Mơ Rông Đấu nối đường dây 22kV từ vị trí R. LHY2/3A đến vị trí R. LHY2/4 và cải tạo, nâng tiết diện dây từ vị trí R. LHY2/4 đến R. LHY2/5A (Di dời ĐZ22kV khỏi khu vực sạt lở)

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 08h00 - 09h15 Mất điện trạm Trà Lãnh 5. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay 1 vỏ tủ điện composite 1 pha, dây đấu cầu trong tủ điện bằng dây đồng bọc M35 và 04 kẹp răng IPC 50-150/50-185 (2 BL), tại TBA Trà Lãnh 5 15/08/2025 từ 10h15 - 11h30 Mất điện trạm Trà Lãnh 7. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay 1 vỏ tủ điện composite 1 pha và dây đấu cầu trong tủ điện bằng dây đồng bọc M35, tại TBA Trà Lãnh 7 15/08/2025 từ 13h30 - 14h15 Mất điện trạm Trà Lãnh 8. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay 1 vỏ tủ điện composite 1 pha, dây đấu cầu trong tủ điện bằng dây đồng bọc M35, tại TBA Trà Lãnh 8

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 15/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.